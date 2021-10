Si è svolto ad Alba, nelle Langhe, il Trofeo Granaglia di bocce 111 quadrette.

Portacolori per la Valle d'Aosta la formazione del Nus, formata da Paolo Contoz, Daniele Chadel, Mattia Nana e Dario Rossato; i neuvens hanno conseguito un ottimo terzo posto, perdendo in seminifinale per mano dei vincitori della competizione, ovvero i forti giocatori de La Perosina.