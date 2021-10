Atletica: Per i Master della Calvesi un oro e due bronzi tricolori

Gli atleti della Calvesi hanno centrato l’oro nella classifica M50 con Emanuele Tortorici che ha collezionato: 42m09 martello, 12m06 peso, 35m15 disco, 29m23 giavellotto, 15m13 martellone per un totale di 3160 punti.

Per l’isolano, da anni tesserato per il club aostano, oltre al titolo tricolore è anche giunto il successo nella categoria M50 del grand prix di pentathlon lanci master, precedendo l’amico-rivale Antonino Lo Nano che si è piazzato al secondo posto.

Non ha perso contatto, per l’ennesima volta, dal podio, Alvaro Miorelli, classe 1951, che nella categoria M70 si è inserito al terzo posto con 30m08 martello, 10m88 peso, 32m13 disco, 31m13 giavellotto, 13m15 martellone per un totale di 3363 punti.

Medaglia di bronzo anche per Michelangelo Bellantoni che, tra gli M65, ha portato a casa il bronzo con 29m26 martello, 10m86 peso, 35m13 disco, 26m21 giavellotto, 10m62 martellone per complessivi 3028 punti. Si è invece dovuto accontentare della medaglia di legno Francesco Cazzato, quarto classificato tra gli M60: 25m95 martello, 9m05 peso, 26m69 disco, 21m78 giavellotto, 8m92 martellone con 2131 punti.