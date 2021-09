Trail: FinishTour: mini-trail di 8 chilometri e premiazioni finali Il 17 ottobre Tour Trail e Défi Vertical in festa a La Salle

Nel pomeriggio di domenica 17 ottobre è prevista una prova non competitiva (circa 8 chilometri) che non varrà per alcuna classifica. Sarà un mini-trail di puro divertimento, per terminare la stagione all’insegna dello sport e del movimento. Le iscrizioni (nome, cognome, data di nascita) dovranno pervenire a finischttvda@gmail.com entro le ore 12 di sabato 16 ottobre. La quota, di 10 euro, dovrà essere versata al ritrovo e al ritiro del pacco gara, a partire dalle 13.30.