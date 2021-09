Tennis: Premiate promesse tennistiche valdostane

In occasione dell'ultima giornata dedicata alla promozione delle ATP Finals che si disputeranno a Torino nel mese di novembre, in Piazza San Carlo, nel contesto del "tennis in piazza" la FIT Piemonte ha premiato alcuni tra i protagonisti dei giovanissimi protagonisti impegnati nella Coppa delle Province 2021.

A prendere gli applausi sul palco Torinese sono stati per la Rappresentativa della Valle d'Aosta Oliviero Pretti, Gaia Morsia, Angeline Bionaz e Etienne Montegrandi, accompagnati dal Tecnico Erik Montegrandi.