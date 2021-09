Equitazione: Bene i valdostani nell'endurance e salto ostacoli

Endurance

Si è svolta domenica 26 settembre la 5a tappa lombarda del campionato di Endurance 2021 organizzata presso il Centro di Equitazione Sportiva Dilettantistica Lago delle Sette Fonnolinitane.

Sono stati 118 gli iscritti partecipanti alla kermesse sportiva distribuiti nelle tre categorie nazionali e nell'unica categoria internazionale, la CEI*.

La competizione è valsa anche come stage di selezione per la Coppa delle Regioni 2021 che si terrà a ottobre a Montefalco (PG).

Buoni i risultati per le quattro tesserate Equi.libres du Mont-Blanc, di cui tre impegnate nella stessa categoria, la CEN A di 44 km.

28esima posizione per Giulia Mantovani, su Zagara di Chia, cavalla che si classifica con un cartellino veterinario bianco.

33esima posizione e ottimo allenamento in vista della prossima Coppa delle Regioni per Elisabeth Crippa su Laila Wahida PG, seguita a ruota in 34esima posizione da Arianna Gaida su Rallaire.

Da segnalare, infine, l'esordio per il binomio composto da Giada Carrozza con Faidibiri nella categoria Debuttanti 22 km, che chiude in 25 posizione.

Salto ostacoli

Per il salto ostacoli l’Asd D’Ampaillan ha preso parte al concorso ippico B1*+ derby presso il Circolo Lo Sperone a Tina (TO).

Bel 2° posto nella giornata di sabato in B90 per Arianna Cerana in sella a Johnny Cash, che ha poi ottenuto un 6° posto domenica in B100 a tempo.

Buona uscita anche per Paolo Sandri che in sella a Carlington du Domaine Z ha raccolto nel week end due ottimi percorsi per altrettanti due primi posti in C130.

Presente a Tina anche il circolo SIV. L’istruttore Gianni Barrovecchio ha accompagnato il binomio composto dalla giovane Viola Orieller in sella a De Haribo che ha raccolto un buon primo posto ex aequo in LB80 di precisione nella giornata di domenica, e un bel 2° posto nella B90 a tempo.