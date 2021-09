Calcio: Serie C: Bra la caporetto del PDHAE

BRA 3 (3’ St (R), 30’ st e 42’ st Alfiero) – PDHAE 0

BRA: Guerci, Magnaldi(Todisco al 49’ St), Balzo, Tos, Tuzza, Alfiero (Masawoud 43’ St), Quitadamo, Cervillera (Sia al 37’ St), Capellupo, Marchisone (Bongiovanni al 22’ St), Daqoune (Barbuto 45’ st). All: Floris.

PDHAE: Pietropaolo Novallet, Demontis (Gulli al 33’ st), Perez, Frick (Sterrantino al 20’ st), Cappelluzzo, Vesi, Cateni (Cestrone al 20’ st), Reeb, Diagne, D’angelo (Jeantet al 31’ st), Mosti. All: Madafari.

ARBITRO: Sig. Stefano Foresti di Bergamo

AMMONITI: Marchisone, Daqoune, Cappellupo, Magnaldi, D’Angelo, Diagne.

Prima sconfitta del PDHAE in campionato, che sul campo difficile del Bra, ha perso per 3 reti a zero con una tripletta del bomber piemontese Alfiero. Gli orange sono riusciti a reggere un tempo con i padroni di casa, ma nella ripresa hanno subito tre gol.

Il primo gol del Bra arriva al 3’ del secondo tempo con un rigore. Marchisone viene atterrato in area da Mosti, e l’arbitro indica il dischetto. Nonostante l’azzeccata di Novallet sull’angolo, la palla finisce in rete perché Alfiero non sbaglia.

Il PDHAE reagisce con due azioni di Diagne, migliore in campo dei valdostani, ma i padroni di casa non lo lasciano penetrare. Gli orange resistono fino alla metà del secondo tempo, con anche un’uscita di Novallet che salva la porta.

Al 35’ della ripresa cavalcata solitaria di Tuzza che tira nella porta dei valdostani, Novallet para ma Alfiero si fa trovare preparato e insacca in rete. Al 42’ cross di Daqoune quasi da metà campo e Alfiero di testa davanti alla porta non sbaglia. Tripletta.

I valdostani insaccano così la loro prima sconfitta in campionato.