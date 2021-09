Calcio: Coppa Italia - Serie D, Bra-Vado 0-1

S'interrompe al primo turno il percorso del Bra 21/22 nella Coppa Italia di Serie D. Nonostante una prova di grande cuore e coraggio, con anche diverse occasioni da gol, i giallorossi sono stati superati (ieri pomeriggio all'Attilio Bravi) dal Vado per 0-1.

Bongiovanni è subito pericoloso al primo minuto, Colantonio si rifugia in corner: dalla bandierina un difensore ligure rischia l'autorete. Destro potente di Veneziano dal limite, al 4′, Colantonio respinge in calcio d’angolo. Capellupo per Bongiovanni, controllo e tiro ma Colantonio è ancora attento al 7'.