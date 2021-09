Moto: Luca Figerod bronzo al Campionato Regionale Velocità 2021

In palio punti importantissimi per il Campionato. Così nella 1000 Expert Omar Bossotto, su Suzuki, ha nuovamente dettato legge aggiudicandosi anche questa gara con un discreto vantaggio su Alessandro Piovani, su Bmw e Luca Figerod.

Nella 600 Expert successo per Luca Siffert Maggio, su Yamaha, che ha preceduto di oltre 9 secondi Alejandro Gomez Papili, su Honda. Per Gabriele Romeo, su Yamaha, il terzo gradino del podio. Gara solitaria per Alessandro Trucco, su Kawasaki, nella 1000 Rookies mentre è stata molto combattuta la 600 con vittoria finale di Michele Grotti, su Yamaha, che si è lasciato alle spalle Luca Rolando, su Triumph, e Luca Caldari, su Yamaha, rispettivamente secondo e terzo. Simone Ierardi, su Honda, è quarto davanti a Giampaolo Bossoni, su Kawasaki, a Thomas Quattrini, su Honda, e a Walter Buno, su Triumph. Ottima prova della wild card Marco Manna, su Bmw, che ha girato sui tempi di Maggio.



Così Bossotto si laurea Campione 2021 della 1000 Expert precedendo Piovani che non ha preso parte all'ultima prova.

Nella 600 Expert il Campione 2021 è Gomez Pipili con Romeo secondo e Maggio terzo.

Trucco è il vincitore del Campionato della 1000 Rookies davanti a Sani e Fumero. La 600 Rookies laurea invece Grotti, con Rolando e Caldari sul podio.



Va così in archivio il Campionato Regionale Velocità Piemonte, voluto dal Comitato Regionale Piemonte della FMI (Federazione Motociclistica Italiana) che l’ha ripristinato, grazie al lavori di Pier Ortalda, che si è avvalso ancora della macchina organizzativa nel moto club novarese TTN Racing Club guidato da Alessandro De Gregori.