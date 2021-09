Equitazione: Terzo posto per Martina Pisano in Sardegna nella CEIYJ2* 120 km

C’è stato anche un pezzo di Valle d'Aosta allo stage di crescita sportiva nazionale che si è tenuto in Sardegna ad Arborea (Oristano) dal 13 al 16 settembre presso l’Horses Country Resort più volte teatro di eventi internazionali di di endurance, dove il 18 settembre è stato ospitato anche il Mondiale di endurance giovani cavalli 2021.

In particolare allo stage, dove erano rappresentate cinque regioni (Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Valle d'Aosta e Sardegna) tra i 10 binomi partecipanti erano presenti le portacolori rossonere Giorgia Pisano e Lisa Rocher, tesserate per l’Asd Equi.libres du Mont Blanc. Grande orgoglio quindi anche per il loro tecnico federale Katia Lafarge. Lisa Rocher era arrivata 8° al campionato italiano Under 14 a Città della Pieve in CEN A e Giorgia Pisano ha portato a termine la CENB a Torgnon. Lo stage ha voluto inserire i giovani in un contesto sportivo di carattere internazionale, per permettergli di vivere un’esperienza unica a contatto con binomi provenienti da tutto il mondo, per stimolarli e renderli consapevoli degli obiettivi sportivi che si possono raggiungere

Terza portacolori presente in Sardegna è stata Martina Pisano (sorella maggiore di Giorgia) che ha gareggiato domenica 19 settembre nella gara internazionale CEIYJ2* (120 km) conquistando per la scuderia dell’Asd Equi.libres du Mont Blanc, un gran bel 3° posto in sella ad Amh Hassan.