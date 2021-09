Trail: Risultati della politica sanitaria UTMB® Mont-Blanc 2021

Per proteggere la salute dei partecipanti e contribuire ad uno sport pulito, l'organizzazione dell'UTMB® Mont-Blanc ha messo in atto dal 2008 il Programma QUARTZ Event, che implica regole mediche specifiche, e in particolare richiede che i corridori non partecipino alle gare in caso di uso di:

Nei 60 giorni prima dell'inizio della competizione e durante la competizione:

Infusione di ferro per via endovenosa

Nei 7 giorni precedenti l'inizio della competizione e durante la competizione:

Infusione endovenosa

Inalazione di un gas

Sostanza soggetta a un'esenzione per uso terapeutico (TUE) nell'ambito della lista delle sostanze proibite dall’AMA

Tutti i glucocorticoidi indipendentemente dal modo di somministrazione

Ormoni tiroidei sintetici tranne nei casi di rimozione parziale o totale della ghiandola tiroidea o di ipotiroidismo medicalmente indotto

Nelle 24 ore prima dell'inizio della competizione e durante la competizione:

Tutti i beta-2-agonisti indipendentemente dal modo di somministrazione

Tutti gli analgesici compreso il tramadolo e i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) indipendentemente dal modo di somministrazione

Tutte le sostanze incluse nel programma di monitoraggio AMA

Per verificare queste buone pratiche, diversi tipi di controlli (sangue, saliva, capelli, urina) sono effettuati prima e dopo le gare principali dell'UTMB® Mont-Blanc: UTMB®, CCC®, OCC, TDS®.

Il regolamento ufficiale dell'UTMB® Mont-Blanc prevede che qualsiasi mancanza irragionevole, presenza di una sostanza non autorizzata in un campione, rifiuto o trasmissione di informazioni errate in relazione al Programma QUARTZ Event può comportare la squalifica del partecipante prima o dopo la gara.

3 risultati anormali durante l'UTMB® Mont-Blanc 2021

Nel 2021, i controlli sono stati distribuiti come segue:

• D-30: 59 test effettuati tra i partecipanti delle 4 gare UTMB®, CCC®, OCC, TDS®

• D-1: 94 test effettuati tra i partecipanti delle 4 gare UTMB®, CCC®, OCC, TDS®

• D+1: 30 finisher delle 4 gare UTMB®, CCC®, OCC, TDS®

Mentre nessuna squalifica è stata emessa sulla base dei risultati pre-gara (D-30 e D-1), i test della saliva dei corridori élite all'arrivo delle gare 2021 (D+1) hanno rivelato la presenza di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) in 3 campioni separati.

Dopo aver discusso con gli esperti del Programma QUARTZ Event e a causa non solo del primo anno di implementazione di questi controlli D+1 all'arrivo, ma anche di una prima infrazione rilevata, che potrebbe essere legata ad una mancanza di conoscenza di queste regole mediche, l'organizzazione ha deciso di non sanzionare questi 3 atleti. Tuttavia, per questi atleti, qualsiasi nuova infrazione in una gara futura che applichi il Programma QUARTZ Event comporterà automaticamente una squalifica dalla competizione o un declassamento.

UTMB Group si impegna a proteggere la salute dei partecipanti e a contribuire a uno sport pulito.

È in questo senso che nel 2022 le gare del futuro circuito UTMB® World Series, come l'UTMB® Mont-Blanc, si uniranno al Programma Quartz Event.

Una vasta campagna d'informazione e di sensibilizzazione sarà condotta tra gli atleti di tutto il mondo prima di ogni gara per ricordare loro che preservare la loro salute e il loro sport non è un'opzione e che, partecipando ad una delle gare delle UTMB® World Series, dovranno impegnarsi a rispettare la politica sanitaria in vigore.