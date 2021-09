Estate di grande attività per le ginnaste Club des Sports; ripartono i corsi, aperte le selezioni per le agoniste

Sonia Landolina ha seguito da vicino il percorso delle ginnaste del Club des Sports, tenendo ogni settimana una sessione di allenamento dall’alto contenuto tecnico e trasmettendo nuovi stimoli ed esperienze alle tesserate. La stessa Landolina è stata al centro dell’apprezzato stage, organizzato in piena estate a Valtournenche, che ha coinvolto oltre 30 ginnaste provenienti oltre che dalla Valle d’Aosta, anche dal Piemonte e dalla Lombardia. È tornata in Valle d’Aosta l’ex azzurra, oggi tecnico, Alessia Marchetto che proprio pochi giorni fa ha concluso un periodo di allenamento dedicato esclusivamente alle ragazze del Club des Sports. Le più piccole, dai 3 ai 10 anni, si sono invece divertite con i corsi base all’aperto di Châtillon. Sabato, al termine dei mesi estivi, l’intero settore si è ritrovato a Pont-Saint-Martin per una festa in piscina e le premiazioni delle migliori prestazioni dello scorso anno.

Con le scuole ormai iniziate, sono pronti a ripartire anche i corsi per la stagione 2021/2022. Dalla prima settimana di ottobre via ai corsi per le ginnaste dai 3 ai 15 anni nelle palestre di Aosta, Châtillon, Valtournenche e Variney, mentre sono aperte le selezioni per entrare nella squadra agonistica Silver di ginnastica ritmica e ginnastica estetica. Possono partecipare le atlete nate tra il 2016 e il 2014 e tra il 2013 e il 2011. Il primo appuntamento si è svolto ieri (lunedì) a Châtillon, i prossimi sono in programma il 15 settembre e il 20 settembre alle Einaudi di Aosta e il 20 settembre a Châtillon. Per informazioni e prenotazioni: ritmica@cdsports.it oppure messaggio whatsapp al 349 9105821.