Freedom in Water, sabato ad Alghero l'VIII edizione del Campionato Italiano in acque libere

Si terrà ad Alghero il 18 settembre prossimo il Campionato Nazionale in acque libere della Federnuoto Paralimpica, l’evento organizzato dal Delegato Regionale Finp Sardegna Silvia Fioravanti e dalla Società Asd Progetto Albatross, avrà come cornice la meravigliosa Spiaggia della Baia di Porto Conte in Sardegna. I percorsi previsti sono due: quello sprint da 1500 metri ed il mezzo Fondo, equivalente a 3000 metri.

Il Percorso, all’interno della Baia di Porto Conte, rappresenta la location principale. Composto da un rettangolo di 3000 metri con 4 boe gialle obbligatorie negli angoli (boe di virata) e 4 boe rosse nei lati lunghi (direzionali). Per le classi S7-S10 e S11-S13 dovranno essere effettuati DUE GIRI del percorso.Per le classi S3-S6 verrà svolto all’interno del campo gara da 3 mila, gli atleti dovranno virare intorno alla boa rossa direzionale 2 e alla boa rossa direzionale 7. Il percorso è di 1500 metri. Come lo scorso anno è prevista una gara sulla distanza di 1500 metri per le classi da S3 a S6 e una gara sulla distanza di 3000 metri per le classi da S7 a S10 e S11/S13. La manifestazione sarà organizzata in collaborazione con la Freedom in Water, società affiliata alla FIN, sarà valida per il circuito nazionale open water e saranno ammessi anche gli agonisti e i master della Federazione Italiana Nuoto.Per

La COPPA LEN vedrà la partecipazione di numerosi atleti di livello olimpico. Le gare si svolgeranno il 17 settembre, con la 10 km, e il 18 settembre con la 3 km. Essendo un circuito internazionale le manifestazioni, pur avendo la stessa location, dovranno svolgersi in momenti separati, con priorità allo svolgimento della gara internazionale.

La Manifestazione che vedrà la partecipazione di 33 atleti FINP sarà trasmetta in diretta streaming sul canale youtube Finp e sulla homepage di questo portale.