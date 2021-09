Atletica: Nei regionali allievi e juniores su pista, leader la Cogne

Nel conteggio dei titoli la palma del miglior club regionale se la è aggiudicata l’Atletica Cogne Aosta che in entrambe le categorie si è imposta collezionando 21 successi (12 con gli Allievi e 9 con gli Juniores), precedendo il Pont Donnas che ha concluso 11 successi (3 con gli Allievi e 8 con gli Juniores), staccati S.Orso che ha portato a casa un titolo in campo femminile Junior e la Calvesi che ha chiuso la 2 giorni con una vittoria tra gli Junior maschili.

Si sono registrate alcune defezioni, ma sono anche giunti alcuni primati personali migliorati e non sono mancate le doppiette. Sono rientrati da Alessandria con due titoli regionali i verdi Cogne Sophie Vallet (400, 800), Christine Dal Mut (Peso, Martello), Tommaso Anrò (200, 400), Francesco Campiti (100, Alto), Andrea Aresca (Lungo, Triplo), Laurent Plebs (Peso, Martello) per la categoria Allievi; Giulia Aresca (Peso, Martello), Nicolò Gianchini (100, 200), Luca Nardone (400, Alto) e Lorenzo Scali (Triplo, Disco) per gli Juniores. Per il Pont Donnas hanno bissato i successi l’Allievo Alessio Turino (800, 1500) e gli Juniores Gaia Giussani (100, Lungo) e Diego Yon (3000, 3000 Siepi).

Dallo stesso impianto piemontese, giunge poi l’ottima performance realizzata dal talentino della Calvesi Mathieu Bosonin che nella gara di prove multiple dell’Esathlon si è nettamente migliorato totalizzando 3439 punti, nuovo primato personale ma, soprattutto, nuovo record valdostano di categoria.

RISULTATI VALDOSTANI 11-12 settembre

Alessandria Campionati regionali individuali Allieve Mt 400 1a Sophie Vallet (Cogne) 1’13”99 Mt 800 1a Sophie Vallet (Cogne) 2’49”30 PP (prec 2’53”27)

Triplo 1a Fabienne Brunod (Pont Donnas) 10m17 PP (= ma con vento regolare -0,5), 2a Silvia Paris (Pont Donnas) 9m71

Peso Kg3 1a Christine Dal Mut (Cogne) 6m81 Martello Kg3 1a Christine Dal Mut (Cogne) 38m28, 2a Sofia Zoppo Ronzero (Pont Donnas) 32m40.

Allievi Mt 100

1° Francesco Campiti (Cogne) 12”21 Mt 200 1° Tommaso Anrò (Cogne) 25”51 Mt 400 1° Tommaso Anrò (Cogne) 56”83 Mt 800 Alessio Turino (Pont Donnas) 2’13”16

Mt 1500 1° Alessio Turino (Pont Donnas) 4’54”48 PP (prec 4’58”82)

Alto 1° Francesco Campiti (Cogne) 1m50

Lungo 1° Andrea Aresca (Cogne) 5m41

Triplo 1° Andrea Aresca (Cogne) 10m56 pp (prec 10m20)

Peso Kg5 1° Laurent Plebs (Cogne) 8m60

Martello Kg5 Laurent Plebs (Cogne) 42m83

Juniores F Mt 100 1a Gaia Giussani (Pont Donnas) 13”15, 2a Aurora Bisone (Pont Donnas) 13”88 Mt 200 1a Aurora Bisone (Pont Donnas) 28”48 Mt 800 1a Fabiana Mastrangelo (Pont Donnas) 2’53”30

Mt 1500 1a Laura Segor (S.Orso) 5’10”19, 2a Silvia Pandolfini (Pont Donnas) 6’01”85

Lungo 1a Gaia Giussani (Pont Donnas) 4m65

Peso Kg 4 1a Giulia Aresca (Cogne) 6m93

Giavellotto gr600 1a Martina Turino (Pont Donnas) 27m26

Martello Kg4 1a Giulia Aresca (Cogne) 36m48

Juniores M Mt 100 1° Nicolò Gianchini (Cogne) 11”50, 2° Gabriele Adorni (Calvesi) 11”70

Mt 200 1° Nicolò Gianchini (Cogne) 23”20, 2° Davide Vinante (Pont Donnas) 24”83 Mt

400 1° Luca Nardone (Cogne) 58”64 PP (prec 1’00”72)

Mt 1500 1° Jean Pierre Vallet (Cogne) 4’11”36 Mt 3000 1° Diego Yon (Pont Donnas) 9’20”07 Mt 3000 Siepi (H 91) 1° Diego Yon (Pont Donnas) 9’47”61 PP (prec 10’09”87)

Mt 110hs 1° Gabriele Adorni (Calvesi) 15”21 Alto 1° Luca Nardone (Cogne) 1m50

Lungo 1° Davide Vinante (Pont Donnas) 6m05 Triplo 1° Lorenzo Scali (Cogne) 9m79

Disco Kg 1,75 1° Lorenzo Scali (Cogne) 15m25

Cadette Pentathlon Elisa Lorenzini (Calvesi) 80hs 13”96, Alto 1m44, Lungo 4m11 Giavellotto 15m49 PP (prec 15m22), 600 1’58”38 Totale 2.658 Giorgia Abbate (Calvesi) 80hs 14”41, Alto 1m38 PP (prec 1m26), Lungo 3m81 Giavellotto 18m34, 600 2’01”76. Totale 2480.

Sophie Verthuy (Calvesi) 80hs 15”40 PP (prec 15”53), Alto 1m44 PP (prec 1m41), Lungo 3m98, Giavellotto 17m37, 600 2’08”01 PP (Prec 2’15”02) Totale 2319 PP (prec 2182)

Cadetti Esathlon Mathieu Bosonin (Calvesi) 100hs 15”28, Alto 1m77 PP (prec 1m75), Giavellotto 32m75 PP (prec 30m67), Lungo 5m28, Disco 21m85, Mt 1000 3’13”11 Totale 3439 PP e nuovo record regionale Cadetti (Precedente 3276)