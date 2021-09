Trail: Il Gran Paradiso Vertical è di Borettaz e Déjanaz. Prova eroica per gli amputati Pesce,Cutaia e Miloni

Alex Déjanaz ha dominato l’edizione 2021 del Gran Paradiso Vertical con un ritmo sostenuto fin dalla partenza di Pont di Valsavarenche. Nessuno è riuscito a tenere il passo del valdostano, neppure il piemontese Lorenzo Rostagno arrivato sui sentieri del Gran Paradiso per provare a bissare il successo ottenuto nell’ultima edizione. In cima Déjanaz ha chiuso in 45’52”, lasciando a 1’59” Rostagno. Terzo gradino del podio per Andrea Gorret, arrivato a 2’31” dalla vetta dopo essere transitato al rifugio Vittorio Emanuele insieme a Rostagno.

Successo valdostano anche nella gara femminile. A imporsi è stata Alexa Borettaz che ha percorso i circa 3 chilometri e mezzo di salita in 57’41”. Appena sotto il rifugio Vittorio Emanuele ha superato Gloriana Pellissier, che fino a quel momento comandava e che si è poi dovuta accontentare della seconda posizione in 58’09”; terzo gradino del podio per Giulia Collavo, in 58’29”.

In gara anche tre amputati, Moreno Pesce, Salvatore Cutaia e Loris Miloni che hanno affrontato gli oltre 3 chilometri e mezzo in modo spensierato, godendosi il panorama e scattando foto, senza risparmiarsi qualche canto in quota. Un’altra bella impresa per questi atleti che non si danno mai per vinti e che per l’occasione sono stati “scortati” dall’organizzatore Mauro Cerise e dagli uomini del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

LE DICHIARAZIONI

Alexa Borettaz: «Sono felice e non pensavo di poter vincere, anche perché non avevo mai gareggiato in un Vertical così dritto. Dopo aver superato Gloriana non ho potuto mollare il ritmo: è sempre rimasta alle mie spalle di un nulla».