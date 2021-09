TORX: sfida estrema per 56 superatleti al Tor des Glaciers

Sono partiti ieri sera, venerdì 10 settembre, 56 trailer dal centro di Courmayeur per confrontarsi nella prima delle competizioni del TORX, il durissimo Tor des Glaciers, sulla distanza estrema di 450 km con 32.000 metri di dislivello. Una corsa di altissimo livello dal punto di vista agonistico-sportivo, per la quale è richiesta una preparazione che non si improvvisa (pre-requisito per iscriversi è l’aver partecipato almeno una volta al TOR330 - Tor De Geants e averlo concluso in meno di 120 ore) e che porta i concorrenti nei luoghi più selvaggi e sperduti della Valle d'Aosta. La gara si svolge in totale autonomia e senza segnaletica, se non quella sentieristica.

A sfidarsi per la vittoria finale, Luca Papi, vincitore due anni fa della prima edizione di questa versione "extra large" del TOR, lo svizzero Jules Henry Gabioud, già vincitore del Tor des Geants e l'americano John Anderson, veterano delle gare sulla lunga distanza e con una grande esperienza anche al Tor.

In campo femminile, a contendersi il gradino più alto le uniche tre 'superdonne' tra gli iscritti: le italiane Marina Plavan, seconda nel 2019, Emanuela Marzotto e la forte canadese Stephanie Case.

Il programma del TORX prosegue domenica 12 settembre con il TOR330 - Tor des Geants, la gara più attesa, capace di richiamare atleti da 50 nazioni, per il quale sono state previste due partenze distinte (alle ore 10 e alle 12) per garantire il necessario distanziamento sanitario. Martedì 14 alle ore 21 sarà poi la volta del TOR130 - Tot Dret, con partenza da Gressoney Saint-Jean. L’ultimo appuntamento è fissato per sabato 18, da Saint-Rhémy-En-Bosses, con il TOR30 - Passage au Malatrà, la gara sulla distanza più breve in programma.