Trail: Oggi da Courmayeur dodicesima edizione del TORX®

Franco Collè, già due volte vincitore del Tor des Géants è atteso alla clamorosa tripletta. L’atleta ha rinunciato ad altre importanti competizioni per concentrare le proprie energie sulla gara più sentita. A dargli filo da torcere potrebbe essere in primo luogo Joe Grant, il fortissimo statunitense che torna al TOR dopo un paio di partecipazioni sfortunate. Tornano a Courmayeur anche il canadese Galen Reynolds e lo spagnolo Pablo Criado Toca, che conoscono bene l’alchimia che permette di salire sul podio. Armati di ambizioni importanti tenteranno di imporre il loro ritmo lo svedese Petter Restorp, gli statunitensi John Kelly e Kyle Curtin e il francese Jerome Lucas. Qualificata anche la pattuglia azzurra a caccia del podio: per Gianluca Galeati e Andrea Macchi si tratterebbe di un ritorno al vertice per due atleti già abituati ai piazzamenti più alti nella classifica; ma anche Giuliano Cavallo potrebbe dire la sua già alla prima partecipazione su questa distanza. Si chiama fuori dai giochi, purtroppo, Oliviero Bosatelli, vittima di un infortunio e che ha dichiarato di voler comunque portare a termine il percorso in modalità non competitiva. La sfida sul TOR330 - Tor des Geants® resta comunque sempre aperta.



La valdostana di adozione Lisa Borzani e la spagnola Silvia Trigueros Garrote, entrambe per due volte vincitrici del TOR330 - Tor des Geants®, sono i due nomi da monitorare e seguire per la categoria femminile. Riconosciute per la loro esperienza e per un palmares di altissimo livello, entrambe le atlete portano un valore aggiunto all’evento. La Trigueros, inoltre, corre per aggiudicarsi il terzo titolo consecutivo sulla distanza, ma altre avversarie non mancheranno: dalla francese Claire Bannwarth alle italiane Maria Elisabetta Lastri e Melissa Paganelli. Tra le altre atlete valdostane ci sono anche Sonia Locatelli e Giulia Zanovello.

La partenza del TOR130 – Tot Dret è in programma per martedì 14 alle 21:00 da Gressoney. Il percorso porta i corridori al cospetto del Monte Rosa, Cervino e Monte Bianco per un’esperienza di corsa scenografica e tecnicamente impegnativa. Sulla linea di partenza saranno 353 corridori da 22 nazioni.

Ultimo, ma non ultimo è il TOR30 - Passage au Malatrà, gara più breve del programma di TORX®. Questa competizione ha registrato un alto numero di partecipanti e di entusiasmo: sono, infatti, 527 i runner iscritti che partiranno sabato 18 da Saint-Rhémy-En-Bosses nella Valle del Gran San Bernardo.

Per seguire gli atleti iscritti al TORX® e monitorare l’andamento delle gare sarà disponibile il live tracking sul sito www.tordesgeants.it e verranno dati costanti aggiornamenti tramite le pagine social, Facebook e Instagram.