Bocce: Fine settimana tricolore per gli atleti del Volo.In gara Dario Rossatto Nus

La categoria A del Volo sarà impegnata sui terreni dell'organizzatrice Centallese, che si avvarrà pure dell'impianto della Saviglianese. Per la 73^ edizione, si sono presentate al via 52 formazioni suddivise in 16 gironi; si inizia sabato alle 10 e 30 (6 incontri partiranno alle 14).

Il tandem campione in carica, è quello composto da Enrico Barbero e Simone Ariaudo, che si imposero con la maglia della Ferriera. Fra i giocatori più titolati a coppie, vista l'assenza di Carlo Ballabene (6 successi), ci sarà soltanto Mario Suini (anch'egli a quota 6), insieme a Rossatto per i colori del Nus, a tentare di avvicinarsi al record di Umberto Granaglia (8 titoli).

Alcune delle società reduci dal massimo campionato, propongono queste formazioni. La Brb con Birolo-Ferrero, Nari-Grattapaglia e Deregibus-Grosso; il Gaglianico con Doria-Cibrario, Barbero-Graziano, Bunino-Pautassi, Bruzzone-Roggero; La Perosina con Longo-Pastre, Collet-Feruglio, Melignano-Matteo Mana.

Sempre con l'organizzazione della cuneese Centallese, si celebra il campionato della massima categoria al femminile, utilizzando i campi della Forti Sani di Fossano. 16 coppie suddivise in 4 poule, a partire dalle ore 14 di sabato, daranno la caccia al titolo in possesso di Nadia Camilla e Micol Perotto della Borgonese. Quest'ultima società, oltre a riproporre il tandem campione, schiererà Basso-Bertolusso, Carlini-Depetris e Traversa-Ziliotto.

Le campionesse italiane della Forti Sani ci proveranno con Gerbaudo-Pautassi, Avveduto-Oddone, Mandola-Cavaglià. Buttrio e Marenese saranno presenti con Caterina Venturini-Pers e Basei-Giozze

Le categorie B, C, D e BF saliranno a Pedavena per contendersi i rispettivi titoli sui terreni di Belluno-Feltre. Le coppie campioni in carica sono, per la “B” , Pierluigi Luciano-Ronco Matteo (Pozzo Strada), per la “C”, Romolo Artusio-Angelo Demetrio (Sommariva Bosco), per la “D”, Giampaolo Lingua-Adam Massa (Niellese) , e per la “BF”, Anita Bunino-Alice Verga (Almesina TO).