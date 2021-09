Ad Aosta Roberto Turolla presenta 'Volley, volley, fortissimamente volley'

La Libreria Brivio di Aosta ospita, sabato 18 settembre alle ore 17,30 (modera Isabella Rosa Pivot) la presentazione del saggio umoristico-sportivo 'Volley, volley fortissimamente Volley' di Roberto Turolla.

Il libro ha l'intento di dimostrare inequivocabilmente che il volley è non solo "l'unico sport degno di esistere", ma il fondamento delle umane scienze e discipline. Fu creato da Dio in persona nel settimo giorno, un istante prima di concedersi il meritato riposo, come dimostra la vera versione della Torah, ritrovata dall'autore in una grotta sulle rive del Mar Morto, il volley rimase un segreto occultato per secoli.

Fra boutade, fantasiose teorie, dimostrazioni per assurdo, dialoghi con un professore che tenta di sconfessare la superiorità dello sport più bello del mondo, il lettore scoprirà le regole del gioco, i ruoli e le posizioni in campo dei giocatori, la Santissima Trinità di giocatrici che l'autore ha conosciuto personalmente, un accorato ricordo di campioni e campionesse scomparse e capirà come in un mondo perfetto non si dovrebbe parlare di nient'altro che volley, sempre volley, fortissimamente volley.

Roberto Turolla è nato a Casale Monferrato nel 1987. Ha vissuto a Murisengo fino alla fine del liceo classico, che ha seguito a Casale. Dopodiché si è trasferito a Torino, dove ha frequentato la triennale in lettere moderne, in cui si è laureato nel 2010 con una tesi in storia della lingua italiana. Ha poi scelto la specialistica in letteratura, filologia e linguistica italiana, in cui si è laureato nel 2013 con una tesi in linguaggio radiofonico che gli ha fruttato un bel 110 e lode.

Parallelamente ha sempre coltivato gli studi di chitarra classica, e la passione per la musica e la lettura. Dal 2014 segue corsi di scrittura con Massimo Tallone. Con Golem ha pubblicato Racconti del buio a marzo 2017, Il salto del salmone a maggio 2018, e Volley, sempre volley, fortissimamente volley a maggio 2020.