Trail: Rostagno ci riprova sui sentieri del Gran Paradiso Questo sabato sfida verticale a Valsavarenche

Fermato per la pandemia lo scorso anno, l’evento di sola salita ritorna nei calendari regionali, in particolare in quello del Défi Vertical. Sarà la terza prova del circuito regionale, dopo Valtournenche e Courmayeur e si correrà sabato 11 settembre sui sentieri del Gran Paradiso.

Sono circa 80 gli atleti che finora si sono registrati sul portale di Wedoport. Tra questi Alex Déjanaz, vincitore nel 2019 proprio del Défi Vertical, Enzo Benvenuto, altro trailer grande protagonista non solo al Tour Trail Valle d’Aosta, Lorenzo Rostagno, ultimo vincitore del Gran Paradiso Vertical, Giulia Collavo, spesso al via anche nelle gare podistiche. Attesa anche la presenza di Gloriana Pellissier, pluricampionessa nello sci alpinismo e di recente sul podio della gara a squadre dell’Ultramarathon du Fallère. Destinazione Gran Paradiso anche per Moreno Pesce, l’atleta amputato del Team3Gambe che a metà agosto è salito in cima al Breithorn e che gareggerà insieme a a Salvatore Cutaia e Loris Miloni.

Il Gran Paradiso Vertical misura 3,6 chilometri, con dislivello positivo di 1.000 metri. Partenza dal rifugio Tètras Lyre e arrivo qualche centinaio di metri sopra il rifugio Vittorio Emanuele. Partenza alle 9,30, premiazioni intorno alle 13. Il vincitore è atteso sul traguardo dopo circa 45 minuti di gara; nel 2018 - ultima edizione disputata - vinsero Lorenzo Rostagno tra gli uomini e Chiara Giovando tra le donne.