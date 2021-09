Ciclismo: Cogne e la GranParadisoBike epicentro delle ruote grasse nel fine settimana

Sabato 11, dalle 14, sul prato di Sant’Orso, i Giovanissimi di una decina di sodalizi valdostani si daranno battaglia su un circuito di distanze e difficoltà diverse in base alla categoria, gara valida quale terza tappa del Grand Prix Valle d’Aosta.

Superata abbondantemente la soglia dei trecento iscritti che, domenica, dalle 10, daranno vita alla 21° GrandParadisoBike, su un percorso di 50 chilometri che abbraccerà la valle di Cogne: dal prato di Sant’Orso alla Valnontey, poi verso Silvenoire e Lillaz, per ridiscendere a Cogne e inerpicarsi in direzione delle miniere di Cogne e alla cima Coppi, ai 2000 metri di Plan della Cretettaz; poi discesa verso Gimillian e Epinel e risalita verso il prato di Sant’Orso, dove i primi concorrenti sono attesi per le 12. Tra i valdostani iscritti spiccano i nomi di Alessandro Saravalle (Gs Aosta, sodalizio organizzatore della due giorni), Herik Del Degan, Camilla Martinet e Camilla De Pieri (Cicli Lucchini); Diego Tremblan, Davide Zampesi, Christophe Carlin, Elisa Rosset, Annie Barailler, Davide Rosset (Sc Courmayeur MB); Corrado Cottin (Cicli Benato); Andrea Cina (Gs Lupi Valle d’Aosta); Filippo Latella (Scott Libarna Xco); Thierry Montrosset, Mathieu Boldrini (InBike); Stefano Dodaro (Panaché). Novità dell’edizione 2021, la pedalata enogastronomica.

MountainBike. Sabato 11, dalle 15, a Lavarone (Trento), il Campionato italiano Xc Eliminator, dove al momento sono iscritti nelle rispettive categorie Sofia Guichardaz e Mattia Agostinacchio (Scott Libarna Xce). Fresca di maglia di campionessa mondiale e europea, Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta) è ancora incerta se prendere parte alla rassegna tricolore oppure se fare rotta verso la Germania, a Winterberg, dove domenica, dalle 13.30 (finali in programma dalle 14.40) sarà impegnata nella quarta tappa di Coppa del Mondo.

Sempre a Lavarone, domenica 12, la quarta prova della Coppa Italia giovanile. su un percorso di 3,5 km, dalle 8.30, al via Mattia Agostinacchio, Etienne Grimod, Sofia Guichardaz (Scott Libarna Xco), Gabriel Borre (Cicli Lucchini), Elisa Giangrasso (Orange Bike Team), Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta) a difendere i colori della Rappresentativa valdostana.

Strada. Giovedì 16 settembre, dalle 20, sul circuito cittadino di 1,2 km, a Rosta (Torino), il 62° Gran Premio San Michele, corsa tipo pista, dove sono iscritti Chantal Cuaz (Orange Bike Team) e Kristian Blanc (Scott Libarna Xco).