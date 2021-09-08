Calcio: Coppa Piemonte Valle d’Aosta; ai nastri di partenza le attività pre campionato di Prima, Seconda e Terza categoria

Domenica 12 settembre p.v. avranno inizio le relative competizioni di Seconda e Terza categoria.
In Valle d'Aosta il girone è composto da AOSTA CALCIO 511 – VALDIGNE MONTBLANC CALCIO – VDA AOSTA CALCIO 1911
D.P. ALESSANDRIA: BERGAMASCO – BISTAGNO VALLE BORMIDA – CASTELNOVESE
CASTELNUOVO – FORTITUDO F.O. – FORTUNA MELIOR – GARBAGNA – GRUPPO
SPORTIVO LOBBI – JUNIOR ASCA – LIBARNA U.S.D. – MIRABELLO CALCIO – POL.
FRUGAROLESE – POZZOLESE – PREDOSA – SALE – VALMILANA CALCIO – VIGUZZOLESE
D.P. AOSTA: AOSTA CALCIO 511 – VALDIGNE MONTBLANC CALCIO – VDA AOSTA CALCIO
1911
D.P. ASTI: ANNONESE – ATHLETIC ASTI – AVIS ISOLA – BUTTIGLIERESE 95 –
CASTAGNOLE CALCIO – FUTSAL MONFERRATO – MEZZALUNACALCIO VILLANOVA –
MONCALVO CALCIO – NUOVA ASTIGIANA CALCIO – SCA ASTI – SPORT ITALY – VALFENERA
D.P. BIELLA: GAGLIANICO C.S.I. – LESSONA CALCIO – QUARONESE
D.P. CUNEO: AREA CALCIO ALBA ROERO – ATLETICO MORETTA – C.B. SPORT CARAMAGNA
– CALCISTICA ENVIESE – CARAMAGNESE A.S.D.- CLAVESANA CALCIO 1960 – DOGLIANI
CALCIO – GIOVANILE GENOLA 05 – LAGNASCO CALCIO – LANGA CALCIO – MANTA
– NEIVE – OLIMPIC SALUZZO 1957 – PIAZZA – POL.VILLANOVA SOLARO ASD – REVELLO
CALCIO – SAN BENIGNO – SANFRE – VILLAFALLETTO
D.P. NOVARA: A C BORGO TICINO – AMATORI CALCIO GRANOZZESE – BARENGO
SPORTIVA – BRANZACK UNITED – CAMERI CALCIO – CASALINO – CASTELLETTESE –
LUMELLOGNO – OLIMPIA SANT AGABIO 1948 – PERNATESE 1928 – POLISPORTIVA SAN
GIACOMO – PRO NOVARA 2021 – SAN MAURIZIO CALCIO – SPORTING TRECATE CALCIO –
VARALLO E POMBIA – VIRTUS MULINO CERANO
D.P.TORINO: ACCADEMIA REAL TORINO – ALMESE CALCIO – ARDOR S. FRANCESCO –
ATLETICO ALPIGNANO – BEIBORG – CALCIO LEINI – CALCIO SANTENESE – CAMBIANO
– CAPRIE GREEN CLUB CSA – CASTIGLIONE – CROCETTA CALCIO ASD – F.C. PARELLA
A.S.D. – FIANO PLUS – GO SPORT GRUGLIASCO ASD – LA NUOVA LANZESE – LENCI
POIRINO O.N.L.U.S. – LEO CHIERI A.S.D. – MARENTINESE – MODERNA MIRAFIORI –
OLIMPICA GRUGLIASCO – ONNISPORT CLUB – PECETTO – RESISTENZA GRANATA –
ROSTA CALCIO – SALSASIO – SAN LUIGI SANTENA – VIANNEY – VIRTUS CIRIE’
D.P.VERCELLI: ACADEMY PRO VERCELLI – CRESCENTINESE – PALESTRO CALCIO –
TRICERRESE ANDREA BODO – VILLANOVA 2018 J
D.P.VERBANO CUSIO OSSOLA: ARMENO – CASALE CORTE CERRO – CIREGGIO – DINAMO
BAGNELLA 1972 – FONDOTOCE – GRAVELLONA SAN PIETRO – ORATORIO SAN VITTORE
– PREGLIESE – PRO VIGEZZO – VIRTUS CRUSINALLO 1905 – VOLUNTAS SUNA
D.D. IVREA: AGLIE VALLE SACRA – CASTELLAMONTE A.S.D. – FORNO – JUNIOR
TORRAZZA – LA SERRA – PERTUSIO – SAN CARLO CANAVESE A.S.D. – VALCHIUSELLA
D.D. PINEROLO: ACADEMY LUSERNA CALCIO – ATLETICO VOLVERA CALCIO – CUMIANA
CALCIO REAL – FOOTBALL CLUB VIGONE – GIAVENOCOAZZE – LUSERNA – POLISPORT
CASTAGNOLE – ROLETTO VAL NOCE – SAN GIORGIO PIOSSASCO – SCALENGHE –
SOCCER ACADEMY P.R. 1964 – SPORTING AIRASCHESE – SPORTINSIEME PIOBESI T.SE –
TETTI FRANCESI RIVALTA – TORRE PELLICE
Sarà cura delle delegazioni provinciali provvedere all’articolazione della prima fase dell’attività per l’attribuzione del titolo provinciale della manifestazione.
Successivamente tutte le vincenti il titolo provinciale daranno vita ad una fase finale regionale per l’assegnazione del titolo regionale di Seconda e Terza categoria.