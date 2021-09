Motocross: Meritato podio per Vincenzo Bove ad Alessandria

Si è svolta domenica 5 settembre la quinta prova di motocross 125 FMI a Cassano Spinola (Alessandria), primo podio dell’anno per il pilota Vincenzo Bove dello Starcross Mx Verres.

Il buongiorno si è visto dal mattino, quando Bove fa registrare un bel quarto posto alle prove cronometrate, poi quinto posto in prima manche e terzo posto in seconda manche, che lo vede concludere secondo di giornata nella sua categoria.

Gara battagliata e piena di emozioni, soprattutto negli ultimi giri in seconda manche quando Vincenzo si rende conto che sta battagliando per il podio con il pilota che lo precede, si gioca il 'tutto per tutto' con una prestazione da copione e riesce a conqiuistare il podio per la gioia della famiglia che è li a sostenerlo e per tutti i suoi sostenitori, che sono sempre più numerosi.