Tennis: A Courmayeur la novità quasi assoluta di un torneo su cemento

C'è attesa a Courmayeur per la tappa del circuito Wta sbarca a Courmayeur. Dal 23 al 31 ottobre, infatti, si svolgerà ai piedi del Monte Bianco un torneo 250 su cemento indoor.

Sarà un evento importante del calendario internazionale, poiché si giocherà nell'ultima settimana prima delle Wta Finals. È dunque possibile che qualche giocatrice ancora in lizza per il Masters, e bisognosa degli ultimi punti, possa decidere di recarsi a Courmayeur per tentare l'ultimo assalto .Dopo quasi 30 anni, l’Italia torna ad ospitare un torneo WTA sul cemento indoor. Per l'Italia, tradizionalmente legata alla terra battuta, questo torneo è una novità quasi assoluta.

L'appuntamento si inserisce in un contesto di rinascita per il tennis femminile italiano: dopo gli anni d'oro - con campionesse del calibro di Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Sara Errani e Roberta Vinci - il movimento si sta riprendendo. Oltre a Camila Giorgi (uscita ai quarti alle Olimpiadi, e che ha nel cemento indoor la sua migliore superficie), si è creato un gruppo di ragazze in crescita.

Proprio Camila Giorgi a metà agosto a Montreal ha sbaragliato la concorrenza, ottenendo il primo titolo in un WTA 1000, e ovviamente anche il ranking mondiale rende merito alla sua impresa. Tra le prime cento italiane, oltre a Giorgi, resta Jasmine Paolini (100; – 2).

Alle loro spalle troviamo Martina Trevisan (104; – 2), Sara Errani (114; + 3), Elisabetta Cocciaretto (121; + 3) e Lucia Bronzetti (173; + 2). Rientra fra le duecento Giulia Gatto Monticone (200; + 1).

In un anno d’oro per il tennis italiano, sia sul piano tecnico che organizzativo, mancava la canonica ciliegina sulla torta. Eccola: l’incantevole cittadina di Courmayeur ospiterà un torneo WTA 250, con in palio un montepremi di 235.238 dollari. Si tratta di una novità quasi assoluta, poiché l’Italia, come detto, è un Paese tradizionalmente legato alla terra battuta.

Per Courmayeur sarà una straordinaria occasione di visibilità in virtù di una copertura televisiva senza precedenti: tutte le partite del main draw saranno trasmesse integralmente in 160 Paesi, senza contare il notevole impatto economico del torneo sulla città e su tutta la Valle d’Aosta, ancora più prezioso visto il periodo dell’anno, prologo ideale alla stagione invernale.

Come ogni torneo di alto livello, non mancheranno iniziative collaterali.

È già confermata Allenarsi per il Futuro, progetto contro la disoccupazione giovanile sviluppato da Randstad (in collaborazione con Bosch Italia) su tutto il territorio italiano. L’obiettivo è guidare i giovani verso il loro futuro offrendo percorsi di competenze trasversali, orientamento e opportunità di alternanza scuola-lavoro, attraverso il metodo dello sport: passione, impegno, responsabilità e soprattutto «Allenamento».

Durante il WTA 250 di Courmayeur, il progetto Allenarsi per il Futuro collaborerà attraverso attività di orientamento e alternanza scuola-lavoro con gli istituti del territorio.