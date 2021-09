Trail: Al Castle's Trail dominio di Brunod e Canale

Dennis Brunod e Stefania Canale hanno dominato la quarta edizione del Castle’s Trail di Verrès, terza prova del Tour Trail della Valle d’Aosta. Sui sentieri di Verrès, Montjovet e Challand-Saint-Victor i due valdostani non hanno avuto rivali.

Dennis Brunod (Atletica Monterosa Fogu Arnad) ha corso i 23 chilometri (1.530 metri dislivello positivo) in 2 ore 10’07” e preceduto il compagno di squadra Simone Olivetti, secondo a 6’13”. Terzo posto per il portacolori della Polisportiva Sant’Orso Aosta, Mikael Mongiovetto (2 ore 19’44”). Quarta e quinta posizione per Elwis Pieiller (Sant’Orso Aosta) e Daniele Calandri (Inrun).

Stefania Canale (Polisportiva Sant’Orso Aosta) si è aggiudicata la gara femminile in 2 ore 49’57”, 24a prestazione di giornata. Alle sue spalle Monica Moia (Bognanco) in 2 ore 59’50” e Deva D’Angelo (Team Nolimits) in 3 ore 15’14”. Quarto posto per Enrica Bosonin (Apd Pont-Saint-Martin) e quinto per Francesca Bianchini (Brontolo Bike).