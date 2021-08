Calcio: Serie D, al PDHAE arrivano nuovi attaccante e centrocampista

Colpo di mercato per la società valdostana del PontDonnasHoneArnadEvançon: il mister Fabrizio Daidola aveva chiesto rinforzi in attacco e a centrocampo, che sono arrivati.

In particolare, forte dell'esperienza convissuta nelle fila del Bra, da dove proviene, Daidola aveva chiesto al presidente degli orangerossoblu di lavorare per l'approdo del bomber Pierluigi Cappelluzzo e Michele Patané lo ha accontentato; Cappelluzzo, classe 1996, è giocatore che può fare la differenza: ha giocato nel Siena, nel Pescara e nel Verona in serie B e ha collezionato diverse esperienze in Lega Pro, per poi arrivare al Bra in serie D.

A rinforzare il centrocampo del PDHAE ci penserà invece il 19enne Fabio Cateni, che arriva dalla Primavera del Lecco dove ha indossato la fascia da capitano.