Motocross: Starcross di Verres bene al Motoasi con Zanolli e Bove

Bella giornata di sport motociclistico domenica 29 agosto a Ronco Biellese. Per il trofeo Motoasi si schierano due piloti dello Starcross di Verres; Daniele Zanolli per la categoria esordienti fa registrare il settimo posto nelle qualifiche, il sesto posto in prima manche e il quinto posto in seconda manche chiudendo quinto di giornata.

Vincenzo Bove fa il suo esordio nella categoria Master: la poca esperienza e le poche gare di quest’anno lo penalizzano un po’ ma non si scoraggia e registra il quarto tempo nelle qualifiche e poi undicesimo posto in prima manche, decima posizione in seconda chiudendo settimo di giornata.