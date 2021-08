TOKYO 20202: Day 5, mattina: bronzo per Giovanni Achenza nel triathlon

anta la soddisfazione, a fine gare, per l'azzurro: "Una medaglia costruita nella prima frazione, perchè sono uscito molto bene dall'acqua, cercando di stare molto attento alla scia di Beveridge. Essere uscito così bene dall'acqua mi ha dato tranquillità".

"Nell'handbike ho visto che Plat tardava a riprendermi e mi sono detto che forse era la giornata giusta - spiega - ho continuato a spingere con l'handbike fino al massimo. Il primo giro in wheelchair è andato bene, poi non so nemmeno io perchè mi si è bagnato il guanto destro e a quel punto non avevo più grip e non riuscivo più a far scorrere la carrozzina".

"Il mio team, però, mi ha gridato che ero molto lontano da Schipper e così ho continuato finché ho potuto - prosegue - speravo in una medaglia d'argento, a dire la verità, ma è arrivato questo terzo incomodo, l'austriaco, che è giovanissimo e proviene dalla wheelchair".

"Grazie alla Fitri che mi ha accompagnato in questi cinque anni e con cui abbiamo fatto un gran lavoro - osserva - spero di farne altrettanto fino a Parigi".

"Un grazie, poi, ad Alex Zanardi, perchè oggi ho corso con le sue ruote e questo mi ha dato una grande spinta per arrivare al podio".

Nella stessa gara, nono posto per Pier Alberto Buccoliero con il tempo di 1:09.16.

Nella PTWC femminile, ottava posizione per Rita Cuccuru, che realizza il crono di 1:19.06. L'oro è andato alla statunitense Kendall Gretsch (1:06.25), l'argento all'australiana Lauren Parker (1:06.26), il bronzo alla spagnola Eva Maria Moral Pedrero (1:14.59).

Canottaggio

Il Doppio PR2Mix di Chiara Nardo e Gianfilippo Mirabile chiude una straordinaria edizione paralimpica piazzandosi quinti. Una gara che li ha visti sempre in attacco e che alla fine gli ha anche consentito di agguantare un quinto posto che migliora, di fatto, il risultato paralimpico di questa specialità (sesta a Londra 2012). Bravi Chiara e Gianfilippo a non mollare mai ed arrivare tra i primi cinque a livello paralimpico. 1. Gran Bretagna (Laurence Whiteley, Lauren Rowles) 8.38.99, 2. Olanda (Annika Van der Meer, Corne de Koning) 8.43.85, 3. Cina (Shuang Liu, Jijian Jiang) 8.49.42, 4. Ucraina (Svitlana Bohuslavska, Iaroslav Koiuda) 8.54.97, 5. Italia (Chiara Nardo-SC Padova, Gianfilippo Mirabile-SS Murcarolo) 9.11.65, 6. Polonia (Jolanta Majka, Michal Gadowski) 9.09.81.

Il Quattro Con PR3Mix si piazza al quinto posto al termine di una gara che ha visto il dominio britannico che ha vinto l’oro seguiti da Stati Uniti e Francia. Per l’Italia di Cristina Scazzosi, Lorenzo Bernard, Alessandro Brancato, Greta Elizabeth Muti e Lorena Fuina al timone la soddisfazione di aver concluso una Paralimpiade riportando l’ammiraglia il più vicino possibile al podio. Un quinto posto subito dietro all’Australia che ha dovuto lottare per restare davanti agli azzurri. 1. Gran Bretagna (Ellen Buttrick, Giedre Rakauskaite, James Fox, Oliver Stanhope, Erin Kennedy) 7.09.08, 2. Stati Uniti (Allie Reilly, Danielle Hansen, Charley Nordin, John Tanguay, Karen Petrik) 7.20.13, 3. Francia (Erika Sauzeau, Antoine Jesel, Remy taranto, Margot Boulet, Robin le Barreau) 7.27.04, 4. Australia (Alexandra Viney, Nikki Ayers, Thomas Birtwhistle, James Talbot, Renae Domaschenz) 7.34.73, 5. Italia (Cristina Scazzosi-SC Lago d’Orta, Lorenzo Bernard-SC Armida, Alessandro Alfonso Brancato-RYCC Savoia, Greta Elizabeth Muti-SC Olona 1894, Lorena Fuina-SC Moto Guzzi-timoniere) 7.37.53, 6. Israele (Michal Feinblat, Simona Goren Shtouk, Barak Hazor, Achhiya Klein, Marlaina Miller) 7.51.42.

Judo

È il giorno dell'esordio per le azzurre del judo ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Nella mattinata giapponese Matilde Lauria e Carolina Costa sono scese sul tatami del Nippon Budokan per disputare i quarti di finale delle rispettive categorie: Lauria (-70 kg) è stata sconfitta prima dalla brasiliana Alana Maldonado e poi, al ripescaggio, dalla russa Olga Zabrodskaia; Costa (+70 kg) ha invece battuto per ippon la statunitense Katie Davis raggiungendo la semifinale, dove è stata però sconfitta dalla kazaka Zarina Baibatina. Ora la judoka messinese sfiderà nella finale per il bronzo l'ucraina Anastasiia Harnik nell'undicesimo match della seconda sessione di oggi, che partirà alle 9.30 italiane.

Tiro con l'arco

Eleonora Sarti approda ai quarti nell'Individual Compound Open grazie al successo sulla coreana Choi per 140 a 121. Prossima avversaria la brasiliana Gogel. L'iraniana Osgari, invece, l'ostacolo agli ottavi di Maria Andrea Virgilio. La squadra mista di Compound formata da Virgilio, Sarti, Cancelli e Bonacina ha superato 145 a 144 il Giappone e ora affrontarà la RPC.

Nuoto

Intenso il programma gare del pomeriggio: nei 400 stile libero S7, finali centrata per Federico Bicelli tra gli uomini e per Giulia Terzi nei 400 in ambito femminile. Nuoteranno per una medaglia Simone Barlaam nei 50 stile libero S9, Vincenzo Boni e Arjola Trimi nei 50 dorso S3 maschili e femminili, Carlotta Gilli nei 50 stile libero S12. Nei 100 rana SB4, infine, finali per Francesco Bocciardo tra gli uomini e per Giulia Ghiretti e Monica Boggioni tra le donne.

Scherma

Nei turni preliminari di fioretto, il team femminile composto da Betarice Vio, Loredana Trigilia e Andreea Mogos ha superato, al momento, gli Stati Uniti (45-5) e l'Ucraina (45-24). Prossimo avversario, per le azzurre, la squadra di Hong Kong. Una vittoria e una sconfitta, nelle prime due sfide, per gli uomini (Emanuele Lambertini, Matteo Betti, Marco Cima), che si sono imposti sull'Ucraina (45-40) ma sono stati sconfitti dalla RPC (41-45). Prossimo avversario la Gran Bretagna.