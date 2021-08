Corsa Montagna: A La Thuile assegnati i titoli valdostani

In campo femminile, tra le Junior, il titolo non è scappato a Laura Segor (S.Orso) e tra le Senior a Federica Barailler (Cogne) che ha preceduto nell’ordine Giulia Collavo (S.Orso) e Valeria Poli (Apd Pont St Martin). Titoli regionali master per Genny Bouc (Guardia di Finanza) tra le SF40, Paulina Pallares (S.Orso) tra le SF55 e Amalia Calabello (Apd Pont St Martin) tra le SF65.

In campo maschile ha fatto proprio il successo di giornata Omar Bouamer (CP Parco Alpi Apuane) che non essendo tesserato per un club regionale, non può fregiarsi del titolo valdostano.

Al secondo posto si è piazzato Pietro Segor (Monterosa) che si è aggiudicato il titolo rossonero per la categoria Juniores, mentre il titolo Senior è andato a Niccolò Biazzetti (Monterosa), davanti a Andrea Gorret (S.Orso) e Fabien Champretavy (Monterosa) che hanno completato i posti a seguire.

Tra i Master si sono guadagnati il titolo regionale: Moreno Pigliacelli (Monterosa) tra i SM35, Andrea Domatti (S.Orso) tra i SM40, Diego Merivot (S.Orso) tra i SM45, Alì Grappein (S.Orso) per i SM50, Massimo Bethaz (S.Orso) per i SM55, Ettore Champretavy (Monterosa) per i SM60, Carlo Chabod (S.Orso) per i SM65, Marco Ceccarelli (S.Orso) per i SM70.