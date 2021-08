Tsan: Alla Grand Place di Pollein il 27esimo Trofeo delle Età

Va in scena domenica 29 agosto alla Grand Place di Pollein la 27esima edizione del Trofeo delle Eta' di tsan.

In campo scenderanno 24 squadre di cinque giocatori per fasce di eta'; sarà anche l'occasione per la decima edizione della Paletou a squadre femminile con quattro squadre di cinque giocatrici; per la decima Paletou individuale femminile; per la 29esima edizione Paletou juniores per fasce eta'; per l'undicesimo Master di paletou con 10 giocatori; per il terzo Master juniores con sei giocatori e per il primo Master femminile con sei giocatrici.

Quanto al Trofeo delle Età, le partite del girone si svolgeranno in ordine di estrazione alternando i due gironi su ogni campo. Si incontrano le due vincenti e le due perdenti di ogni girone. La vincente tra le vincenti e la perdente tra le perdenti saranno rispettivamente prima e ultima del girone, le altre due si giocheranno il secondo e terzo posto.

Per il girone Femminile si effettueranno tutte le sei partite. In caso di pareggio gli ultimi due che hanno palettato effettuano una ulteriore paletou di spareggio.

