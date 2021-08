Ciclismo: Yannick Parisi sfiora la ‘Top ten’ ai Mondiali della Val di Sole

Sventola sempre il tricolore – non quello italiano, ma quello francese – nelle prime tre gare dei Campionati Mondiali di MountainBike Xco, manifestazione in corso di svolgimento in Val di Sole (Trento). Dopo l’oro nella Team relay di ieri, i transalpini interpretano al meglio ‘assopigliatutto’ e, negli Juniores, fanno doppietta al femminile e ora anche al maschile. Molto bene Yannick Parisi, 11°, che esce dai migliori dieci nell’ultimo dei quattro giri, tornata che fa male anche a Filippo Agostinacchio, 11° alla fine del terzo, e 22° sotto lo striscione d’arrivo.

Al comando in pratica dal primo metro, l’oro iridato Juniores va al collo del francese Adrien Boichis (59’59”), che precede, di 1’13” e 1’21” rispettivamente il colombiano Camilo Andres Gomez Gomez (1h 01’12”) e lo svizzero Nils Aebersold (1h 01’20”).

Buona la prova dei due valdostani al via, per tre quarti di gara sempre intorno alla decima posizione; Yannick Parisi (Cicli Lucchini) sale al settimo posto al passaggio della seconda tornata, mentre Filippo Agostinacchio (Scott Libarna Xco) era sempre assestato intorno alla decima/undicesima posizione. All’inizio dell’ultimo giro Yannick Parisi (1h 03’54”) è stato raggiunto e scavalcato dal francese Paul Magnier, con quest’ultimo a chiudere al 10° posto, in 1h 03’47”. Sempre nella tornata conclusiva ha perso posizioni Filippo Agostinacchio, al traguardo in 1h 05’10”, crono che vale il 22° posto; 30° Matteo Siffredi (Scott Libarna Xco; 1h 06’09”).

Tre francesi nei migliori dieci della classifica al maschile, tre nelle migliori tredici al femminile, gara quest’ultima che vede l’azzurra Sara Cortinovis (55’35”) conquistare il bronzo, preceduta dalla coppia transalpina: Line Burquier (55’29”) e Olivia Onesti (55’34”).

Il Cross country olimpico si prende una giornata di pausa e ritorna, sabato 28 agosto: alle 9, Under 23 Donne e, alle 10.45, Under 23 uomini. Alle 13, Elite Donne e alle 14.10 Elite uomini.