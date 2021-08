Ciclismo: La Rappresentativa valdostana alla tappa di Coppa Italia di Lavarone

Il selezionatore delle categorie Esordienti e Allievi del Comitato Fci della Valle d’Aosta del settore Fuoristrada, Roberto Aresca, per la trasferta trentina ha convocato sei atleti: Mattia Agostinacchio, Etienne Grimod, Sofia Guichardaz (Scott Libarna Xco), Gabriel Borre (Cicli Lucchini), Elisa Giangrasso (Orange Bike Team), Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta).

Strada

Trasferta novarese, domenica scorsa, per i Giovanissimi delle società della Bassa Valle, impegnati in una corsa su Strada a Gattico Veruno, su un circuito cittadino di 500 metri da ripetere più volte in base alla categoria di appartenenza.

G2. Nei maschi, vince Luca Maffioli (Cardanese); 12° Martino Domatti (Cs Lys).

G3. La gara al femminile è andata a Michelle Spinoni (Prealpino), con quarta piazza a Giulia Renzulli (Cs Lys). In campo maschile, vittoria ancora di un portacolori del Prealpino, Fabio Pisarra; al 9° posto Mattia Milanaccio e 15° Mathieu Rial, entrambi del Cs Lys.

G4. Nella prima batteria, vinta da Arbi Gashi (Gb Junior Team), quarto posto di Learco Hervé Collé (Cs Lys).

G5. Seconda posizione di Mélanie Bosonin e sesta di Martina Bosonin (Vtt Arnad), nella gara che ha visto il successo di Aurora Colombo (Young Bikers). Nella prima batteria maschile, gradino alto del podio per Mirco Mazzoni (Bike Frigo Life); 10° Lorenzo Nicoletta (Cs Lys).

Programma gare

MountainBike. Seconda tappa del Grand Prix Giovanissimi Xco, domenica 29, dalle 10, a Sarre, nella zona ciclabile/poligono, organizzata dal Gs Lupi Valle d’Aosta. Al via oltre cento atleti delle categorie G1, G2, G3, G4, G5, G6 e MiniBiker. Settima prova della Xc Piemonte Cup, domenica 29, a Ceresole Reale (Torino, dov’è iscritto Corrado Cottin (Cicli Benato).

Strada. Trofeo BeneBanca, sabato 28, a Bene Vagienna (Cuneo), riservata dalla categoria Allievi. al via, dalle 15, su un percorso di 78 km, anche Etienne Grimod (Scott Libarna Xco). Sempre sabato 28, a Formigine (Modena), la 50° Coppa Città di Formigine per Allievi Donne; su un circuito di 9,7 km da ripetere sei volte (58,200 km totali), è iscritta la portacolori dell’Orange Bike Team, Julia Caterina Gallino.