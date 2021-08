Dal Papa il team paralimpico di Athletica Vaticana: la disabilità è una risorsa

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

Piccolo ma agguerrito, come esso stesso si definisce, il team paralimpico di Athletica Vaticana ha partecipato questa mattina all’ultima udienza generale di agosto di Papa Francesco in Aula Paolo VI, nello stesso giorno in cui a Tokyo sono iniziate le Paralimpiadi. Dopo aver salutato e ringraziato gli atleti di Tokyo quali “testimoni di speranza e di coraggio”, Francesco, al momento dei saluti al termine dell’udienza, ha potuto vedere con i suoi occhi l’audacia che brucia nell’animo degli sportivi di quello che è il “suo” team paralimpico ufficiale, giuridicamente costituito e riconosciuto. Essi, come ha detto, “manifestano come l’impegno sportivo aiuti a superare difficoltà apparentemente insormontabili”.

Al Papa la maglia simbolo di inclusione "We Run Together"

Due gli atleti, accompagnati dal presidente Giampaolo Mattei, che hanno stretto la mano del Papa e ricevuto il suo incoraggiamento ad “andare avanti”: Gianluca Palazzi, pensionato vaticano in sedie a rotelle, allenatore di basket, e Sara Vargetto, con i suoi 13 anni la “mascotte” di Athletica Vaticana, anzi “l’icona”, giocatrice di basket in serie A e membro onorario del team, che hanno presentato al Pontefice l’attività e i progetti per dare un’opportunità a chi è rimasto ferito nella vita. A Francesco hanno donato la t-shirt solidale di Athletica, evidenziando l’immagine inclusiva: la scritta “We Run Together” (“Simul currebant”, in latino) e un atleta in sedia a rotelle che gareggia insieme ad altri sportivi.