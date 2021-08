Paralimpiadi di Tokyo 2020: Subito Andreea Mogos nella sciabola

Comincia nella notte italiana tra il 24 e il 25 agosto, alle 2 del mattino nostre (le 9 locali), l'avventura diAndreea Mogos alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

L'atleta piemontese delle Fiamme Oro, cresciuta schermisticamente nella società delle Lame Rotanti, salirà infatti in pedana per disputare la gara di sciabola femminile individuale Categoria A.

Per Andreea Mogos, già bronzo nel fioretto a squadre a Rio 2016 e campionessa del mondo sempre nel fioretto asquadre e sempre in compagnia di Beatrice Vio e Loredana Trigilia a Roma 2017, si tratta dei secondi Giochi Paralimpici in carriera.

In mezzo cinque anni di risultati eccellenti tra Mondiali, Europei (argento individuale e oro asquadre a Terni nel 2018) e in Coppa del Mondo.

A Tokyo parteciperà alle gare di fioretto e sciabola della suacategoria, la A. Mogos disputerà anche le gare di fioretto femminile individuale e a squadre in programma il 28 e 29agosto.