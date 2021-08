Ciclismo: Terzo successo consecutivo di Gaia Tormena a Valkenswaard

Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta) ha fatto segnare il miglior crono nelle qualifiche contro il tempo, in 47”78, davanti alla tedesca Marion Fromberger (49”46) e alla svedese Ella Holmegard (50”58). In semifinale, la valdostana è seconda nella prima batteria, cedendo 46/100 all’olandese Didi de Vries (1’44”22), conquistando comunque il pass per la finale, dove accedono, dalla seconda batteria, anche Holmegard (1’45”76) e Fromberger (a 8/100).

La finale è un monologo di Gaia Tormena (1’42”11), che precede di 1”30 Marion Fromberger, di 5”40 Ella Holmegard e, di 5”54, Didi de Vries.

In classifica generale, la portacolori del Gs Lupi sale così a quota 270 punti, seguita a 155 da Marion Fromberger e, a 111, da Ella Holmegard.

Nello Short track, gara di assoluto controllo di Gaia Tormena; undici giri complessivi e, al penultimo, l’allungo decisivo, con il miglior crono di giornata (51”49). Alla decima tornata accumula più di 2” di vantaggio, divario che dilata ulteriormente al suono della campanella: Gaia Tormena chiude in 10’36”07, davanti a Mario Fromberger (10’41”08; a 5”01) e all’olandese Chimène Boer (10’48”58; a 12”51), rimasta a lungo nel terzetto di testa.

Il prossimo appuntamento con l’Xc Eliminator è fissato, il 5 settembre, a Graz (Austria), dove in palio c’è la maglia iridata di Campione del Mondo; la Coppa del Mondo torna, il 12 settembre, con la tappa di Winterberg (Germania). Poi, il 17 settembre, a Seine-et-Marne (Francia); il 2 ottobre a Barcellona (Spagna); conclusione del massimo circuito a tappe, a ottobre: il 22, in Bahrain e, il 29, ad Abu Dhabi (Emirati Arabi).