Trail: Tutto pronto per Castle’s Trail - 4^ Edizione 2021

Il 4 settembre prossimo prenderà il via la 4°edizione del Castle's Trail. Il nuovo parco urbano di Verrès (Via Frère Gilles) sarà il teatro della partenza e dell'arrivo della competizione. Le iscrizioni termineranno alle ore 20:00 del 2 settembre 2021 e saranno comunque chiuse al raggiungimento di 500 iscritti complessivi.

Le iscrizioni dovranno essere fatte on line con pagamento a mezzo carta di credito secondo le modalità previste sul sito della società Wedosport che si occuperà del cronometraggio e delle procedure di iscrizione.

La descrizione del percorso, ed ogni altro aggiornamento, sono visionabili dal sito: www.comune.verres.ao.it/castlestrail/.

LUNGHEZZA: 23

KM DISLIVELLO +: 1530

DISLIVELLO – : 1500

QUOTA DI PARTENZA: 391 s.l.m.

QUOTA MASSIMA: 970 s.l.m.

ORARIO DI PARTENZA: 9:00 Parco Urbano in Via Frère Gilles. Non è richiesto il green pass per gli atleti che parteciperanno alla gara, mentre sarà necessario esibirlo per chi vorrà presenziare alla partenza e arrivo.

L'organizzazione si auspica che si possa vivere una serena giornata di sport nei meravigliosi sentieri dei comuni di Verrès, Challand-Saint-Victor e Montjovet.