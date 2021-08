Petanque: Una boccia deformata per partite imprevedibili

Creata da Christophe Abbé, scultore di mobili in metallo di Annecy, La Mollette è una nuova palla da bocce che, per la sua forma, compie una traiettoria più che incerta.

In vacanza nel sud della Francia, Christophe ha un'idea sorprendente per ravvivare i giochi di bocce. Compra una barbabietola al mercato nella forma che vuole, la congela e poi la prova come una palla. Soddisfatto del risultato, ne iniziò la progettazione e la produzione per due anni.

La Molette ha una forma asimmetrica con i suoi 3 dossi, pesa 620 grammi ma è tutt'altro che morbida come suggerisce il nome. Il principio del gioco rimane lo stesso della bocce, anche se questa nuova versione rischia di mettere in difficoltà i migliori giocatori.

Per i curiosi che volessero approfittarne per la fine dell'estate, potete visitare il sito la-molette.com. La confezione costa 89 euro. (fonte Creapills)