Il grande sport in arrivo a Courmayeur: trail running, pattinaggio e il nuovo torneo WTA

Dai grandi spazi aperti passiamo al mondo del ghiaccio. Il 4 e 5 settembre si disputa la Courmayeur Cup, uno dei più attesi appuntamenti di short track in programma, anche perché aprirà il calendario agonistico. La competizione – ad accesso libero –sarà un fondamentale banco di prova, dopo l’estate, per i velocisti e le velociste in maglia azzurra che si confronteranno con i campioni di Olanda, Francia e Belgio: il Courmayeur Forum Sport Center, oltre che cornice dell’evento, è infatti la sede federale della nazionale italiana di short track. I più forti atleti italiani si allenano sulla pista di Courmayeur, in uno stadio del ghiaccio che negli anni ha ospitato grandi eventi internazionali e campionati del mondo. A partire dal 24 agosto, infatti, sarà possibile assistere agli allenamenti, aperti al pubblico, delle squadre partecipanti: i campioni del mondo dall’Olanda, seguiti dalla squadra italiana accreditata come una delle più promettenti e dagli atleti di Francia e Belgio, che si tratterranno nella località fino al 10 settembre. Dal 10 al 19 settembre torna invece il re dei trail, il Tor des Géants®, la più nota delle gare del circuito TORX®, che si svolgono al cospetto del Monte Bianco, il Monte Rosa, il Cervino e il Gran Paradiso. Courmayeur è il cuore della manifestazione, punto di partenza e di arrivo della competizione “storica”: per 330 km, con 24.000 m di dislivello verticale e 35 colli al sopra dei 2.000 m, concatena l’Alta Via n. 2 e l’Alta Via n. 1, abbracciando i confini della Valle d’Aosta. Un viaggio che inizia il 12 settembre, in viale Monte Bianco (alle 10 e alle 12, la partenza è scaglionata). Venerdì 10 settembre alle 20 parte da Courmayeur, e più precisamente dal Jardin de l’Ange, l’ancor più estremo TOR450 - Tor des Glaciers, lungo 450 km, con 32.000 m di dislivello. Per una settimana il tempo sarà scandito dal ritmo delle gambe dei runner: sempre al Jardin de L’Ange si attenderanno gli atleti del TOR130 - Tot Dret mercoledì 15 settembre e i corridori del TOR30 - Passage au Malatrà a partire dalle 13 di sabato 18 settembre, fino alla grande premiazione, domenica 19, al Parco Bollino, circondati dal verde. Chiude la stagione, in autunno, una première assoluta, il torneo WTA Tennis, dal 23 al 31 ottobre. Finalmente, dopo quasi 30 anni, l'Italia – nazione tradizionalmente legata alla terra battuta - torna ad ospitare un evento del circuito femminile sul cemento indoor. Una bella notizia nell’anno d’oro del tennis italiano, culminato con Matteo Berrettini in finale a Wimbledon. Sarà l'ultimo tra i tornei de calendario internazionale a mettere in palio punti validi per le WTA Finals 2021, che si disputeranno la settimana successiva. Una circostanza che potrebbe attirare le tenniste in lizza per il Masters, pronte a dare il massimo. Le atlete top del tabellone principale (main draw) sono attese a partire dal 25 ottobre.