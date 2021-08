Ciclismo: Gaia Tormena fa il bis in Coppa del Mondo in Belgio a Oudenaarde

Miglior crono in qualifica (43”24), davanti alla coppia tedesca Marion Formberger (44”76) e Lia Schrievers (45”42), Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta; 1’36”19) in semifinale ha la meglio, per soli 5/100, della svedese Ella Holmegard, nella batteria a tre atlete, dove è eliminata l’olandese Didi de Vries. La finale vede ancora imporsi Gaia Tormena (1’30”90), che precede la tedesca Lia Schrievers (a 1"41) e la svedese Ella Holmegard (a 5”14), con quarta l’altra tedesca Marion Fromberger (a 7”00).

A inizio serata, il via dell’Xcc, con Gaia Tormena – grazie a uno strepitoso ultimo giro, in 45”83, e tutte le avversarie bel al di sopra dei 47” – si aggiudica la gara, con il tempo complessivo di 10’12”17; ancora seconda Lia Schrievers (10’13”16) e terzo gradino del podio alla sudafricana Mariske Strauss (10’21”27).

Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo Xce è fissato il 22 agosto, Va Alkenswaard, in Olanda.