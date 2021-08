Rafting: Mondiali 2023, Firaft e istituzioni al lavoro

Campionati del mondo 2023; il grande evento che coinvolgerà la Federazione con l’organizzazione del massimo evento internazionale tra due anni è stato presentato ieri nella sala consiliare di Palazzo Pretorio, a Sondrio, alla presenza delle autorità e del Presidente Firaft Benedetto del Zoppo.

Una conferenza stampa durante la quale sono state date le prime informazioni relative al grande evento agonistico, con il comitato organizzatore al lavoro per definire gli ultimi dettagli e avviare a pieno regime gli ingranaggi che porteranno il mondo nel cuore del nostro paese.

40 nazioni attese al via come prospettiva di base, più di un migliaio di persone coinvolte per un evento che porterà ancora una volta l’Italia e in questo caso la Valtellina al centro del mondo. “E’una bella sfida perchè il 2023 oramai è alle porte. La data precisa è ancora in fase di definizione tra la fine di giugno e i primi di luglio ma è chiaro la andremo a definire al più presto anche dopo aver sentito le varie parti coinvolte, non ultimi gli enti preposti per la gestione della risorsa idrica nel territorio. La fortuna è che possiamo avere un fiume Adda regolato al millimetro grazie alla loro collaborazione e questo è un aspetto fondamentale per la perfetta riuscita agonistica e tecnica dell’evento”.

Al fianco del comitato organizzatore e della nostra Federazione anche le istituzioni del territorio, sempre più attente al mondo del rafting sia come veicolo di crescita turistica ma anche, come in questo caso, strumento grazie al quale far conoscere l’Italia e il mondo del rafting di casa nostra al resto del mondo. Ed è un’Italia che dopo i brillantissimi risultati ottenuti al mondiale in Francia si prepara ovviamente anche dal punto di vista agonistico, oltre che organizzativo, all’evento iridato da disputarsi tra le acque amiche dell’ “Adda” tra meno di due anni.