Cicclismo: Tanti valdostani Europei MTB in Serbia

Sono inziate oggi in Serbia con le prime gare master e il Team Relay gli Europei MTB che si concluderanno domenica 15 agosto 2021. Il CT Mirko Celestino ha reso noti i nominativi dei componenti la staffetta in cui, lo ricordiamo, conserviamo una tradizione favorevole e ci presentiamo come campioni uscenti.

Di seguito in base all'ordine di partenza: Luca Braidot, Filippo Agostinacchio, Martina Berta, Sara Cortinovis, Marika Tovo e Juri Zanotti. Nella giornata di ieri gli azzurri hanno testato il percorso.

Più in generale saranno in totale oltre 500 corridori Junior, Under 23 ed Elite provenienti da 36 paesi a competere per i titoli in palio, tra cui Staffetta a squadre ed Eliminator, nonché titoli Cross-Country e Master maschili e femminili.

Tra i partecipanti ci saranno alcuni tra i più importanti biker della scena internazionale. Nelle gare femminili, l'attuale Campionessa del Mondo Pauline Ferrand Prevot (Francia) affronterà avversari di prim'ordine per difendere il suo titolo Europeo 2020 conquistato sul Monte Tamaro (Svizzera). Tra queste la svizzera Linda Indergand, medaglia di bronzo ai recenti Giochi Olimpici di Tokyo , l'ex campionessa europea ucraina Yana Belomoina, la polacca Maja Wloszkovska e la specialista di ciclocross Ceylin del Carmen Alvarado (Olanda).

Nelle gare maschili, tutti gli occhi saranno puntati sullo spagnolo David Valero Serrano, terzo alla gara olimpica di Tokyo, Victor Koretzky (Francia), quinto alle Olimpiadi e vincitore quest'anno di una gara di Coppa del Mondo, senza dimenticare l'ex campione U23, Vlad Dascalu (Romania), Simon Andreassen (Danimarca), l'esperto Ondřej Cink (Repubblica Ceca) e il giovane Simone Avondetto (Italia).

Enrico Della Casa, Presidente dell'UEC: «L'evento di Novi Sad sarà storico per la UEC poiché sarà la prima volta che un Campionato Europeo si svolgerà in Serbia, in una parte del nostro continente dove il ciclismo ha grande potenziale e si sta sviluppando notevolmente soprattutto nella categoria Giovani, che rappresenta il futuro del nostro sport.

La città di Novi Sad è ben preparata per accogliere ragazze e ragazzi e i Master e per offrire gare tecniche di alto livello in uno scenario unico che include la magnifica fortezza di Petrovaradin.»

Per quanto riguarda gli azzurri, oltre al già citato Avondetto, segnaliamo la presenza di Gaia Tormena nell'Eliminator. La Valdostana ha vinto la prima prova di Coppa del Mondo 2021 ed è la campionessa continentale in carica.

Nel XCO sono attesi ad una pronta riscoìssa Luca Braidot e Nadir Colledani, dopo la sfortunata prova a Tokyo. Occhio, tra le donne, a Martina Berta e Chiara Teocchi.

PROGRAMMA

12 agosto

Master Women - Tutte le categorie

Master Uomini - 55+

Cross Country Relay

13 agosto

Master Uomini - 35-44

Master Uomini - 45-54

Crosscountry Eliminator Uomini

Crosscountry Eliminator Donne



14 agosto

Crosscountry Junior Uomini

Crosscountry Junior Donne

Crosscountry Under23 Uomini



15 agosto

Crosscountry Under 23 Donne

Crosscountry Elite Donne

Crosscountry Elinte Uomini

Gli azzurri convocati

Agostinacchio Filippo Scott Libarna Xco

Auer Sophie A.S.V. St. Lorenzen Rad

Avondetto Simone Team Trek-Pirelli

Berta Martina Centro Sportivo Esercito

Betteo Marco Racing Team Rive Rosse

Braidot Daniele C.S. Carabinieri

Braidot Luca Santa Cruz Fsa Mtb Pro Team

Colledani Nadir Mmr Factory Racing Team

Cortinovis Sara Four Es Racing Team

Fontana Filippo C.S. Carabinieri

Parisi Yannick Cicli Lucchini

Pesse Nicole Ktm - Protek - Elettrosystem

Plankensteiner Noemi Asd Team Bramati Trinx Factory Team

Seiwald Greta Santa Cruz Fsa Mtb Pro Team

Siffredi Matteo Scott Libarna Xco

Specia Giada Ktm - Protek - Elettrosystem

Teocchi Chiara Centro Sportivo Esercito

Tormena Gaia G.S. Lupi Valle D'aosta

Tovo Marika Ktm - Protek - Elettrosystem

Vittone Andreas Emanuele Ktm - Protek - Elettrosystem

Zanotti Juri Ktm - Protek - Elettrosystem