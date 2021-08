Ciclismo: Esordio stagionale con vittoria di Gaia Tormena nell’Xce di Leuven

La Coppa del Mondo di Xc Eliminator ha preso il via, questo pomeriggio, a Leuven (Belgio) ancora nel segno di Gaia Tormena, che s’aggiudica la prima tappa e, pochi minuti dopo, ha conquistato la seconda posizione nell’Xcc.

Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta) fa segnare il miglior tempo nella prima batteria di semifinale, 2’17”42, davanti alla tedesca Lia Schrievers (a 3”06) e conquista il diritto di prendere parte alla finale. Nell’altra semifinale, si qualificano la tedesca Marion Fromberger (2’22”15) e l’’olandese Chimène Boer (a 1’17”).

La finale è un monologo della valdostana: Gaia Tormena ferma i cronometri sul tempo di 2’03”59, a precedere di 5”52 Lia Schrievers e, di 5’63”, Mario Fromberger.

A seguire, il via dell’Xcc, dominato dalla sudafricana Mariske Strauss, che dopo nove giri ferma il cronometro sul 10’47”12 – e unica capace di scendere sotto l’l’1’10” a giro, fatto registrare nella settima tornata -, su Gaia Tormena (10’58”48) e Marion Fromberger (11’08”66).

Il prossimo appuntamento con la Coppo del Mondo Xce è fissato il 15 agosto, a Oudenaarde, ancora in Belgio, tappa preceduta, venerdì 13 agosto, alle 18.30, dal Campionato Europeo di Graz (Austria).

Kristian Blanc sul podio nel 3° Trofeo Bosetti a Villadossola

Ottimo momento per gli stradisti valdostani, anche oggi grandi protagonisti nel 3° Trofeo Bossetti Luigi – 3° Trofeo Bertolacci Armando, a Villadossola (Verbano-Cusio-Ossola), con Kristian Blanc che conquista il terzo gradino del podio, al quale si aggiungono le buone prestazioni offerte da Thierry Philippot, Teseo Bortolotti Barrel e Chantal Cuaz.

Percorso ondulato sulle rive del fiume Toce, su un tracciato di 6 km e arrivo impegnativo al termine di una dura salita di 500 metri. Negli Esordienti maschile (primo e secondo anno insieme, e classifiche separate), arrivo in volata per cinque atleti, con Kristian Blanc (Scott Libarna Xco) che conclude in terza posizione, preceduto da Lorenzo Basso (C. Bordighera) e da Matteo Turconi (Bustese), che concludono i 35,600 km del percorso in un’ora, alla media di 35,600 km/h. All’esordio in una corse su strada, è 14° Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta).

Nei primo anno, ottima settima posizione di Teseo Bortolotti Barrel (Orange Bike Team), nella gara vinta da Nicola Cerame (Castellettese) davanti a Daniele Muratore (Ciclistica Bordighera) e a Luca Tartaggia (Pedale Ossolano).

Al femminile, Esordienti e Allieve al via insieme e, anche in questo caso, classifiche separate e chilometraggio identico alla gara maschile. A imporsi, in 1h 03’24”, alla media di 33,691 km/h è stata Maria Acuti (Valcar), a precedere Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli) e Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti). Nella graduatoria della categoria Esordienti, conclude in ventesima posizione Chantal Cuaz (Orange Bike Team).