Corsa in montagna: Henry Aymonod 30/mo alla Zinal ancora una volta di Kilian

L’azione di Kilian non si spegne e, malgrado alle sue spalle i duelli innescati alzino il ritmo, per il catalano si tratta davvero di controllare e godersi il rettilineo finale per l’ennesima volta. Crono per lui “normale” da 2h31’44 ma la grande soddisfazione di aver riportato la 9^ vittoria a Zinal. Gli ultimi 8 km, inclusivi della rapida discesa finale, riscrivono la classifica e sul traguardo si presenta per la 4^ volta al 2° posto lo scozzese Robbie Simpson, firmatario di un 2h32’26” che è invece signor crono per il portacolori di Adidas Terrex.

Lo lode per Cesare Maestri, entra nella storia della Sierre Zinal con un podio all’esordio ed in una edizione di livello eccezionale, la sua condotta di gara è stata perfetta ed il crono di 2h33’51” fa di lui il 2° Italiano più veloce di sempre qui dietro ovviamente alle prestazioni monstre di Marco De Gasperi negli anni d’oro.

Pesa e non poco anche il 4° posto di Lengen Lolkurraru, il masai di casa Run2Gether ci aveva anche creduto ad un certo punto per poi piantarsi dopo il Weisshorn. La sua rimane prova di sostanza ed i punti di questo 4° posto lo proiettano in buona posizione nella world cup, che a questo punto per il team austriaco diventa un grande obiettivo. C’è ancora Italia nella top five con Davide Magnini che si prende il 5° posto, questa volta il derby con Cesare lo perde ma il suo 2h34’38” merita tanti e convinti applausi.

Gli altri migliori italiani sono Francesco Puppi 14° ed un po’ deluso, un enorme Fabio Ruga 21°, poi Alex Baldaccini 27° ed Henry Aymonod 30°.