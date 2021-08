Ciclismo: Sette biker valdostani convocati per gli Europei di Novi Sad

A difendere il tricolore alla kermesse europea ci saranno: Martina Berta (Cse), Nicole Pesse (Ktm – Protek – Elettrosystem), Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta; Xce), Filippo Agostinacchio, Matteo Siffredi (Scott Libarna Xco), il campione italiano Juniores, Yannick Parisi (Cicli Lucchini) e Andreas Vittore (Ktm – Protek – Elettrosystem).

Il programma serbo. Giovedì 12, l’Xco Master e, dalle 17, il Team relay; venerdì 13, Master Xco e, dalle 18.30, le finale Xc Eliminator; sabato 14, alle 11 e alle 13, Xco Juniores maschile e femminile e, alle 16, Under 23 maschile; sabato 15, alle 10.30, Xco Under 23 Donne, alle 13 e alle 16, Elite, femminile e maschile.

Strada

Tre podi – una vittoria e tre terzi posti – in dieci giorni per Mélanie Bosonin, portacolori del Vtt Arnad. Sul gradino basso del podio, domenica 25 luglio, a Rosta (Torino), e prima, l’1 agosto, nella riunione Giovanissimi di Castelletto sopra Ticino (NO), ieri pomeriggio, Sant’Albano di Stura (Cuneo) nel Gran Premio Dentis, è arrivato per Mélanie Bosonin ancora una terza posizione nei G5 al femminile.

MountainBike

Dal 6 all’8 agosto, al Sestriere (Torino), la 3° tappa della Coppa Italia di Downhill. Al via ci saranno: Jéremy Carlin, Italo Antonio Radizza, Valentino Sartori (Vc Courmayeur MB); Marco Antonini, Ninni Mattia Colasanto, Federico Corrado, Lucio Daniele Corrado, Antonio Carlo Franco, Edoardo Franco, Silvia Gasparella, Cristian Manera (Black Arrows); Alessandro e Fabio Levra, Luca Srà, Francesco Tappari, Fabio Vanni, François Viquéry (Vtt Arnad).