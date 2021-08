Trail: Boffelli e Gerardi s'impongono nel VK2 di Courmayeur

Nel VK1, partito da Courmayeur e arrivato al Pavillon, successo di Luca Cagnati che ha chiuso in 50’02” e preceduto di 1’38” Mathieu Brunod; terzo gradino del podio per Emanuele Coda, a 5’54” dal vincitore. La gara femminile è stata vinta da Benedetta Broggi (sesta assoluta) in 59’02”, davanti a Gloriana Pellissier (59’37”) e Giulia Collavo (1h 02’52”).