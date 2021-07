Dal 6 agosto si corre solo con il Green Pass Cva Energie nuovo partner dei circuiti, pronti a ripartire

La situazione sanitaria in continua evoluzione e il recente Decreto Legge, dello scorso 23 luglio, impongono nuove regole per poter partecipare anche alle nostre competizioni sportive. Dal 6 agosto 2021 l’iscrizione a una delle prove Tour Trail Valle d’Aosta e Défi Vertical potrà essere effettuata solo ed esclusivamente dai trailer in possesso di Green Pass, come previsto dal Decreto Legge che per gli eventi e le competizioni sportive richiede “certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi), o ancora l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)”.

Non rientrerà nelle nuove disposizioni il Vertical Courmayeur Mont Blanc che si svolgerà il 30 e il 31 luglio a Courmayeur. Nel cuore del Monte Bianco saranno due le prove valide per il circuito Défi: la 11 chilometri (2.200 metri D+) che dal centro paese porterà fino a Punta Helbronner e la 7 chilometri (900 metri D+) fino al Pavillon.

Il 28 agosto ripartirà invece il Tour Trail della Valle d’Aosta con la seconda prova in programma a Saint-Oyen. Ritorna l’Ultramarathon du Fallère con una 39 chilometri (2.700 metri D+) e una 61 chilometri (5.000 metri D+) che varranno rispettivamente 2 e 3 punti ITRA. La prova corta potrà essere ancora più… corta e divertente grazie alla formula a staffetta (3 concorrenti con cambi ai rifugi Chaligne e Mont Fallère) messa a punto dagli organizzatori de Lo Contrebandje. Tra pochissimi giorni scadranno le tariffe agevolate. Fino al 31 luglio verrà applicata la quota di 55 euro per la 61 chilometri, 35 euro per la 39 chilometri individuale e 75 euro per la staffetta. Riduzione di 5 euro per tutti i tesserati all’Ente CSEN.