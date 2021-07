Calcio tavolo: Il covid non ferma l'Aosta che brilla dalla Valle in giù

L’ASD Calcio Tavolo Aosta non è rimasta a guardare ed i suoi giocatori hanno aderito ad alcune delle manifestazioni organizzate in giro per l’Italia ma non valide per il Ranking Italia, ormai congelato al mese di Febbraio 2020. Francesco Menditto, Francesco Zolfanelli e Paolo Ciboldi hanno partecipato ai tornei di Genova, Reggio Emilia, Bari e L’Aquila in rappresentanza dell’associazione valdostana, con risultati di buon livello.

TORNEO DI GENOVA Il primo appuntamento per la ripartenza si è svolto a Genova (GE) dove la SC Ligures ha organizzato una manifestazione a cui ha partecipato Francesco Menditto. Il giocatore aostano ha affrontato la prima fase del torneo ligure in un girone proibitivo, comunque ben comportandosi.

Le sconfitte per 0-1 contro il forte Paolo Zambello (SC Casale) e per 0-3 contro Andrea Barbieri (SC Ligures) ed un sofferto pareggio per 3-3 contro Emiddio Figliolino (SC Labronico) lo escludevano dal Tabellone Master.

Nel Tabellone Cadetti tre pareggi per 1-1 contro Gian Paolo Ghersi (OSC Levante), per 1-1 contro Francesco Giraudo (OSC Banda Bassotti) e per 0-0 contro Alessio Melotti (OSC Levante), lo abbinavano subito negli Ottavi di Finale contro Alessandro Bracali (SC Ligures).

Nel turno ad eliminazione diretta, Menditto non riusciva a ripetere le buone prestazioni delle gare precedenti e veniva sconfitto con un rotondo 0-2.

Un buon torneo per il rossonero, nonostante i forti avversari, che è stato utile per riprendere la mano dopo la lunga pausa a causa della sospensione delle attività per il Covid-19.

TORNEO DI REGGIO EMILIA A Reggio Emilia, per il “Torneo della Ripartenza”, a rappresentare l’ASD Calcio Tavolo Aosta erano presenti Francesco Zolfanelli, Paolo Ciboldi e Francesco Menditto. Nelle fasi di qualificazione ottimo primo posto nel girone per Paolo Ciboldi che si sbarazzava di Christian Cecconi (SC Nuovo Falco) vincendo per 2-1, di Luigi Berlinghieri (OSC Banda Bassotti) vincendo per 1-0 e di Fabrizio Gammarota (SC Atletico Pisa in campo) pareggiando per 1-1.

Non passavano le fasi di qualificazione sia Francesco Zolfanelli che, dopo aver battuto per 1-0 Silvano Corleto (SC Italia), doveva cedere per 2-4 a Pietro Torri (OSC Arenzano) e poi per 0-4 a Ciro Battipaglia (SC Team Campania), sia Francesco Menditto, che incappava in tre sconfitte contro Mauro Cremona (SC Labronico) per 1-2, contro Andrea Senesi (SC Old Lions Macerata) per 0-2 e contro Paolo Finardi (SC Warriors Torino) per 0-7, terminando ultimo nel girone.

Nel Tabellone Master, Paolo Ciboldi usciva subito di scena ai Sedicesimi di Finale sconfitto pesantemente da Carlo Beretta (SC Fortitudo Genova). Il risultato finale di 1-4 non ammette repliche. Nel Tabellone Cadetti, ottima vittoria di Francesco Menditto al sudden death per 2-1 contro Davide Bacchini (SC Verona) dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul risultato di 1-1.

Negli Ottavi di Finale del Tabellone Cadetti, derby in famiglia tra Francesco Zolfanelli e Francesco Menditto che si concludeva con un sofferto 1-0 in favore di Zolfanelli che accedeva al turno successivo. Nei Quarti di Finale, Francesco Zolfanelli affrontava Leonardo D’Amico (SC Old Lions Macerata). L’incontro equilibrato terminava sul risultato di 1-1 sia ai tempi regolamentati che al sudden death. Erano necessari gli shootsout per determinare il vincitore.

L’aostano, infallibile, riusciva a guadagnarsi la semifinale aggiudicandosi la serie di tiri piazzati. In Semifinale del Tabellone Cadetti, ancora una partita molto equilibrata per il giocatore rossonero che si trovava opposto a Juri Di Tullio (SC Old Lions Macerata). L’incontro terminava a reti inviolate e Zolfanelli ancora una volta doveva affrontare la lotteria degli shootsout per raggiungere la Finale.

Stavolta la fortuna gli girava contro e due errori nei piazzati spalancavano le porte della Finale a Di Tullio. In conclusione un ottimo torneo per i giocatori aostani con il 3° posto di Zolfanelli nel Tabellone Cadetti e le buone prestazioni di Paolo Ciboldi e Francesco Menditto.

ORNEO DI BARI Ancora Francesco Zolfanelli protagonista. Questa volta sulla sponda adriatica della penisola. In quel di Bari, il giocatore dell’ASD Calcio Tavolo Aosta, conquistava un’altra finale nel Tabellone Cadetti del Torneo “Città di Bari”. Partiva male la fase eliminatoria. Girone durissimo per il rossonero che doveva affrontare il forte Enrico Perrino (TSC Black Rose Roma) che lo superava con un onorevole 0-2.

Seguiva un’altra sconfitta di misura per 0-1 contro Giuseppe Triggiani (SC Italia) che lo escludeva dal Tabellone Master. Ininfluente la vittoria per 2-0 su Alessandro Giannini (SC Bari). Nel Tabellone Cadetti, ottima vittoria per 3-1 su Luigi Arena (TSC Black Rose Roma) nei Quarti di Finale con Zolfanelli che andava in svantaggio ma poi ribalta il match e lo concludeva in scioltezza.

In Semifinale ancora una vittoria per Francesco Zolfanelli che superava con il classico 2-0 Giacomo Polignano (SC Bari) approdando in Finale del Tabellone Cadetti dopo esserci andato vicino in occasione del torneo di Reggio Emilia (RE). La Finale del Tabellone Cadetti partiva male per Zolfanelli che andava subito in svantaggio dopo pochi minuti. Gianpiero Pinto (SC Bari) si mostrava molto ostico e non lasciava scampo all’aostano che, nonostante il pareggio agguantato sul finire della prima frazione di gioco, subiva nella ripresa due reti che chiudevano il punteggio sull’1-3 in favore del barese.

Ancora progressi per il giocatore rossonero che evidenzia un buon stato di forma testimoniato dai risultati sui campi di gioco.

TORNEO DI L’AQUILA

Il Torneo svolto a L’Aquila (AQ) ha visto la partecipazione di Francesco Zolfanelli in rappresentanza dell’ASD Calcio Tavolo Aosta. Ottima la Fase Eliminatoria con Zolfanelli che giungeva secondo nel suo raggruppamento inanellando quattro vittorie di fila contro Luca Mancini (Subbuteo Gran Sasso) per 5-0, poi contro Simone Perotti (SC Samb) per 2-1, poi contro Antonio Chieppa (SC Samb) per 3-0 ed infine contro Piercesare Stagni (Subbuteo L’Aquila) per 3-1. Nello scontro per il primo posto, sconfitta per 0-3 contro Enrico Guidi (ACS Perugia).

Nei Quarti di Finale del Tabellone Master, Francesco Zolfanelli trovava un avversario molto difficile. Fabrizio Fedele (SC Tigers Bologna) si imponeva con un nettissimo 0-5 che annichiliva il giocatore aostano. Ancora un buon torneo per Francesco Zolfanelli che questa volta accedeva al Tabellone Master e terminava al 5° posto finale della manifestazione.

In complesso molto buone le prestazioni dei giocatori dell’ASD Calcio Tavolo Aosta che si scaldano in vista della normale ripresa dell’attività agonistica, quando inizierà a contare lo stato di forma dei giocatori in occasione di importanti manifestazioni nazionali quali i Campionati Italiani a Squadre e la Coppa Italia.