Motociclismo: Al Tazio Nuvolari di Cervesina terza prova del CRV, Campionato Regionale Velocità

Dopo le prime due prove a condurre le classifiche sono Omar Bossotto, Alejandro Gomez Papili, Luca Rolando, e Alessandro Trucco. Bossotto, in sella ad una Suzuki, dopo aver vinto le prime due prove giuda la 1000 Expert davanti a Marco Bisio, con la R1, e a Luca Figerod, su Kawasaki. Gomez Papili vincitore sia a Varano che a Cremona è primo della 600 Expert. Secondo posto per Luca Maggio, su Yamaha, e terzo per Masimiliano Treccani, su Mv Agusta.

Nella 1000 Roockies è primo Trucco, su Kawasaki, davanti a Nicola Sani, su Bmw, mentre nella 600 Roockies a guidare la classifica è Rolando, su Triumph, che precede Michele Grotti, su Yamaha, e Luca Caldari su R6. Lo scorso anno il Campionato si era concluso proprio a Cervesina con due gare in due giorni e in una della 1000 Roockies si era imposto proprio Bossotto che aveva concluso il campionato al secondo posto. A vincere furono anche William Venesia, Andrea Cherubini, Sandro Di Giacomo, e Andrea Sgariboldi.

Il Crv prosegue il 22 agosto al Mugello per chiudere il 19 settembre ancora a Cremona.

Ogni pilota iscritto al Campionato ha ricevuto il Welcome Kit Michelin Moto Gp con due pneumatici posteriori ed uno anteriore, ha inoltre diritto al servizio Racing Service Michelin, e la partecipazione al Michelin Powerdays, che comprende prove libere sui più bei circuiti nazionali. Per ogni gara sono poi previsti premi in gomme per i podi di categoria.