Castellani Shop è garanzia di arredo italiano per negozi, uffici e industrie

Perché oltre 50mila clienti hanno scelto Castellani Shop? Non è solo per la qualità di arredi italiani certificati MUN, ma anche merito della preparazione di un produttore specializzato con più di mezzo secolo di storia, migliaia di prodotti (dai mobili per ufficio ai banchi vendita) acquistabili con semplicità e sconti outlet. A cui s’aggiunge il vantaggio di scaffalature personalizzabili e servizi di progettazione, per la creazione dell’ambiente perfetto.

Scaffalature metalliche, banchi cassa, vetrine espositive, banchi da lavoro, armadietti sporco-pulito, scrivanie direzionali, sedie ergonomiche e molto altro ancora. Su Castellani Shop c’è tutto il necessario per l’arredamento di industrie, uffici e negozi. Arredi rigorosamente made in Italy, espressione di un ciclo produttivo che avviene completamente all’interno delle strutture dell’azienda, come attestato dal Marchio Unico Nazionale.

Ogni articolo proposto sullo store è il risultato di una progettazione curata nel dettaglio, per garantire funzionalità, usabilità e durabilità. L’azienda lavora inoltre nel rispetto di norme e regolamenti in materia di qualità e sicurezza.

L’intera proposta si distingue per un rapporto qualità-prezzo vantaggioso, che diventa ancor più conveniente nella sezione Outlet. Qui sono raccolte decine di offerte su articoli di fine serie, a prezzi scontati e in pronta consegna.

Oltre all’ampia scelta di prodotti, lo store online è il canale di accesso ai servizi di personalizzazione offerti da Castellani Srl. Sfruttando il configuratore online è infatti possibile comporre scaffali metallici per ufficio e negozio a misura delle proprie esigenze, decidendone ogni aspetto: dal colore alle dimensioni, fino al numero di mensole e ganci.

Con Castellani Shop la soddisfazione del cliente è sempre in primo piano. Il servizio di assistenza multicanale risponde ad ogni richiesta di informazioni e supporto, anche per ordini telefonici. I canali di contatto sono telefono (0587 748052), e-mail (info@castellanishop.it) e form implementato sul portale. La procedura d’acquisto, semplice e intuitiva, prevede metodi di pagamento sicuri. La consegna è gratuita per ordini superiori a 500 euro (+ IVA).

Insieme alle numerose certificazioni aziendali, l’autorevolezza e il valore dell’offerta sono testimoniate dei prestigiosi riconoscimenti assegnati da enti certificatori di primo piano. Lo shop è tra i migliori 750 e-commerce d’Italia 2021/2022 secondo l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) ed è risultato primo tra gli store di forniture per ufficio nell’indagine Le Stelle dell’e-commerce 2020/2021, condotta dal Corriere della Sera.

Infine, Castellani Srl ha recentemente ottenuto lo status di PMI innovativa, grazie agli investimenti in ricerca e sviluppo, e alla preparazione dello staff.