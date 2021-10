Esulta il mondo valdostano delle bocce: la società Nus è stata promossa al campionato nazionale di Serie A.

La formazione preparata per le sfide sui campi di La Tola a Chivasso oggi domenica 11 luglio ha vinto la final four con i contro i valsusini del Rosta per 17 a 9

Ieri il Nus aveva vinto per 14 a 4 in semifinale contro i forti friulani del Cusignacco (Udine).