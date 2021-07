Equitazione: Oltre 120 cavalieri per il raduno nazionale di natura a cavallo a Torgnon nel week end

Natura a Cavallo, associazione nazionale, è legata a tutto ciò che riguarda l’ambiente naturale, cercando di entrare in sintonia con lo stesso, vivendolo serenamente in compagnia del cavallo, fedele compagno dell’uomo sia nei momenti di svago, sia nella vita di tutti i giorni, nell’impegno quotidiano di lavoro.

Venerdì 9 luglio, i 120 cavalieri e amazzoni che hanno scelto quest’anno la conca del sole, saranno impegnati in passeggiata lungo i sentieri sterrati in direzione Lago del lago di Cignana, attraversando pascoli e boschi al cospetto del Cervino. Sabato invece percorreranno i sentieri che lo scorso week end sono stati impegnati dai binomi del Trofeo Internazionale di Endurance, Les Grandes Montagnes, mentre domenica 11 luglio sfileranno, intorno alle ore 10.30, tra le strade di Torgnon per un saluto alla cittadinanza.

PROGRAMMA EVENTI 2021

2-4 luglio - 24° Trofeo Les Grandes Montagnes - Gara Internazionale di Endurance

8-11 luglio - 19° Raduno nazionale Natura a Cavallo

16-18 luglio - Jumping Torgnon Nazionale A3* - Salto ostacoli

23-25 luglio - Jumping Torgnon Nazionale A3*- Salto ostacoli

30 luglio-01 agosto - Jumping Torgnon Nazionale A5* - Salto ostacoli